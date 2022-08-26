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ETH ve ETC: Merge, İki Altcoin’i Etkisi Altına Aldı!

Ethereum (ETH) ve Ethereum Classic (ETC) fiyatının piyasa değeri bakımından ilk 100 kripto para içinde dikkat çektiği görülüyor.
10:40
26 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasada bir düşüş ve konsolidasyon süreci yaşanırken Ethereum (ETH) ve Ethereum Classic (ETC) fiyatının piyasa değeri bakımından ilk 100 kripto para içinde dikkat çektiği görülüyor. Toplam kripto para piyasası değeri bugün 1 trilyon dolar altına geriledi ve FED’den gelecek açıklamalar beklenirken yatırımcıların temkinli davrandığı ifade edilebilir.

Ethereum ve Ethereum Classic

Ethereum ana ağından çatallanan Ethereum Classic, Ethereum’un proof of work algoritmasından proof of stake algoritmasına geçişinde dikkatleri üzerine çekti. Son 1 ay içinde yüzde 33’ün üzerinde artış kaydeden ETC, yazının kaleme alındığı sırada 36 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Buna ek olarak Merge’den önceki son adım olan “Bellatrix” yükseltmesinin 6 Eylül’de etkinleştirilmesi planlanıyor. Daha sonra ise 15 Eylül’de Merge’ün hayata geçmesi bekleniyor. Ancak ETH kurucu ortağı Vitalik Buterin’in güncellemede 1 haftaya kadar gecikmeler olabileceğini açıkladığını da unutmamak gerekiyor.

Bu haberler ile dikkatleri üzerine çeken ETH, son 1 ayda yüzde 13 gibi bir artış yakalamış durumda. Yazının kaleme alındığı sırada ise ETH 1.654 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ETC Neden Daha Fazla Yükseldi?

Ethereum’un Proof of work’te proof of stake’e geçişi sonrasında madencilik sisteminin sonlanacağı biliniyor. Bu da ETH madencilerinin ETC’ye kaymasına yol açmış olabilir. Çünkü ETC bir PoW – PoS geçişi planlamıyor. Dolayısıyla ETH madencileri, durumu ETC’ye geçerek telafi ediyor.

Buna ek olarak ETH Merge’de yaşanacak herhangi bir aksaklıkta da Ethereum Classic ağının kurtarıcı olabileceği düşünülüyor. Dolayısıyla yatırımcılar ve madenciler son zamanlarda ETC’ye ilgi gösteriyor.

Bunun yanında analistler de Merge sonrasında ETC fiyatında artışların gelebileceğini düşünüyor. Ancak yatırımcılar ETC’nin bu durumu çoktan fiyatlamış olabileceğini unutmamalı ve bu doğrultuda işlemlerine devam etmeli.

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