Bitcoin fiyatındaki sığ volatilite yeniden başladı. Kritik desteği tutan fiyat şimdilik sabit kalmayı tercih ediyor. Altcoinler bu yatay hareket sürerken kritik destek seviyelerine yakın seyrediyor. Peki ETH, Ripple (XRP), Cardano (ADA), DOGE, SOL Coin için önemli seviyeler neler? Güncel veriler ışığında olası hedefleri inceleyelim.

Ethereum (ETH) Yorum

Boğaların güçlü bir toparlanma başlatamaması 1.626 doların altına inme riskini artırıyor. Böyle bir durumda ETH/USDT çifti 1.550 dolara kadar düşebilir. Bu seviye eğer boğaların ilgisini çekerse güçlü bir sıçrama görebiliriz. Ancak satışların devam ettiği senaryoda 1.368 ve 1.155 dolara kadar düşüş sürebilir.

Boğaların düşüş senaryosunu geçersiz kılmak için 1.716 dolar bölgesini geri almalı.

Ripple (XRP) Coin Yorumları

Boğaların XRP‘yi 0,56 dolarlık genel dirence itememesi, daha yüksek seviyelerde talep eksikliği olduğunu gösteriyor. ETH ile benzer şekilde 0,5 dolardan bir sıçrama göremezse fiyat daha büyük kayıplar yaşayabilir. Düşüş senaryosunda 0,46 ve 0,41 dolar bölgeleri kritik öneme sahip.

Tersine fiyat yükselir ve 0,56 doları aşarsa 0,64 dolar test edilebilir.

Cardano (ADA) Coin Fiyat Tahmini

Cardano son birkaç gündür 0,24 ile 0,28 dolar arasındaki dar aralıkta dalgalanıyor. Bu durum boğaların desteğin yakınında satın aldığını ve ayıların direnç seviyesinde satış yaptığını gösteriyor. Alıcılar fiyatı 0,28 dolarlık genel direncin üzerine çıkarırsa ADA/USDT çifti 50 günlük SMA’ya (0,29 dolar) doğru bir ralli başlatabilir.

Olumlu senaryoda 0,34 dolar test edilebilir. Ayıların başka planları olması muhtemel. Genel direnci savunmaya çalışacaklar ve fiyatı 0,24 dolarlık aralığın desteğine çekecekler. Bu seviye kırılırsa parite 0,22 dolara ve sonunda 0,20 dolara düşebilir.

Dogecoin (DOGE) Yorum

Dogecoin son birkaç gündür 0,06 dolarlık güçlü destek ile 20 günlük EMA (0,07 dolar) arasında işlem görüyor. 20 günlük EMA aşağı eğimli ve RSI negatif bölgede, bu da ayıların avantajlı olduğunu gösteriyor. Satıcılar fiyatı 0,06 doların altına çekmeye ve pozisyonlarını daha da güçlendirmeye çalışacak.

DOGE alıcıları 0,07 doları aşabilirse düşüş senaryosu geçersiz kılınabilir.

SOL Coin Fiyat Tahminleri

Solana‘nın kademeli olarak düşüşe geçmesi, ayıların her küçük rahatlama rallisine savaş açtığını gösteriyor. SOL/USDT paritesi 22 Ağustos gün içi en düşük seviyesi olan 19,35 dolara kısa vadede düşebilir. Bu seviyeye inilirse, satışlar yoğunlaşabilir.

Parite devam eden düşüş senaryosunda 18 dolara ve nihayetinde 15,60 dolarlık bir sonraki ana desteğe çekilebilir.

Bu varsayımın aksine fiyat yükselir ve 22,30 doların üzerine çıkarsa, daha düşük seviyelerde sağlam bir alım olduğunu gösterecektir. Yükseliş senaryosunda 23,61 ve 26 dolar ziyaret edilebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.