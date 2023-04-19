SEC ona cephe aldı ve bu durum fiyatında düşüşe neden oldu. Peki sırada ne var?

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Kripto para yatırımcıları Bitcoin fiyatındaki son düşüşten dolayı cüzdanlarının eridiğini gördü. Ancak bu altcoin başka. Bitcoin fiyatının sürekli olarak yükseldiğini göremeyiz ve geçmişte de bu olmadı. Fiyat daha yüksek dipler veya tepeler yaparak trendin kendine çizdiği yolda ilerler. Şimdilik Bitcoin fiyat yükseliş trendinde hedefine gidiyor. Peki Algorand (ALGO) Coin?

Algorand (ALGO)

ALGO token fiyatı, Eylül 2021’den bu yana uzun vadeli azalan bir direnç çizgisinin altına düşmüştü. Aşağı yönlü bir trend çizgisi altındaki hareketler, trendin düşüş yönünde olduğunu gösteriyor. Bu hafta kritik bölgeden çıkmaya çalıştı ancak başarısız oldu. ALGO son hareketin ardından bir yutan mum oluşturdu. Elbette bu olumsuzluk SEC’in onu menkul kıymet olarak ilan etmesiyle de bağlantılı. Aslında SEC başkanı tüm altcoinlerin menkul kıymet olduğunu düşünüyor ancak bunu resmi olarak henüz ilan edebilmiş değil. Dün katıldığı Temsilciler Meclisi oturumunda da Gensler altcoinlerin büyük bölümünün menkul kıymet olduğunu söylemişti.

Algorand (ALGO)’a dönecek olursak yutan mum çubuğu, bir önceki dönemdeki tüm artışın bir sonraki dönemde sıfırlandığı bir mum çubuğu türüdür. Bir önceki dönem açılışının altında bir kapanışla teyit edilir. ALGO söz konusu olduğunda, düşüş mum çubuğunu teyit etmek için 0,216 doların altında haftalık kapanış görmeliyiz. Bu durumda, bir sonraki destek ortalama 0,170 dolar olacaktır.

ALGO Coin Yorum

Günlük grafik ALGO Token için düşüş eğilimine işaret ediyor. Altcoinin 0,235 dolarlık direnci tam üç kez reddetmiş olması günlük zaman diliminde düşüş senaryosunu kuvvetlendirdi. Şimdi, fiyat yılın başından beri yerinde olan yükselen bir destek hattına ulaştı. Algorand fiyatı bundan düşerse, tüm hareketi takip eden yapı artık kırılacağı için trendin düşüş eğiliminde olduğunu teyit edecektir. RSI bu düşüş senaryosunu destekliyor.

ALGO örneğinde, RSI 50’nin üzerine çıkarak başarısız bir yükseliş sinyali verdi. Bunu takip eden düşüş trendin güneye doğru olduğunu gösteriyor. Öte yandan, 0,235 dolarlık direnç alanının üzerinde bir günlük kapanış, trendin bunun yerine yükseliş olduğunu gösterecektir. Bu durumda, ALGO fiyatı 0,295 dolara ulaşarak yıllık tepe noktasını görebilir. Bitcoin fiyatı 29.000 dolara kadar düştükten sonra yazı hazırlandığı sırada 29.199 dolarda bulunuyor. İlerleyen saatlerde 28.500 dolar desteğine bir iniş ALGO için de kötü senaryonun gerçekleşmesine yardımcı olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.