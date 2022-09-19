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En Büyük Altcoin Ethereum’da Büyük Düşüş! Yatırımcılar Korkmalı mı?

Kripto para piyasaları kritik haftaya sert düşüşle başlarken en büyük altcoin'deki düşüş korkutucu boyutta. Peki gerçekten yatırımcılar Bitcoin ve altcoin'lerdeki düşüşten korkmalı mı? Detaylar haberimizde.
09:15
19 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları son 24 saat içerisinde sert şekilde düştü. Ancak, Ethereum fiyatı Bitcoin’e kıyasla çok daha sert düştü. Ethereum, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 11’e yakın düşüşle bin 306 dolardan işlem görüyor. Daha da önemlisi, düşüş henüz durmuş görünmüyor. ETH son bir saatteki yüzde 3’e yakın düşüşü ile aşağı yöndeki hareketini sürdürüyor. Tecrübeli kripto para anlalisti Kevin Svenson’a göre, Ethereum bin 350 dolar seviyesindeki kritik desteğinin üzerinde tutunamadı ve bin dolara kadar gerileyebilir.

Ethereum Neden Düşüyor?

Ethereum ağında uzun zamandır beklenen The Merge güncellemesi 15 Eylül’de başarılı bir şekilde gerçekleşti. Uzmanlar, böylesine büyük ölçekli bir yazılım güncellemesinin başarısının dikkate değer olduğuna inanıyor. Ancak, The Merge’nin ardından ETH fiyatı düşmeye başladı. Pek çok uzman, The Merge’nin “söylentiyi al, haberi sat” yaklaşımının önemli bir örneği olabileceğine dikkat çekerken, The Merge’nin sonuçlarının uzun vadede alınacağı ve ezici bir tepkiye neden olacağı üzerinde duruyor.

Uzmanlar, The Merge‘nin olabilecek en kötü makroekonomik koşullarda tamamlandığının da altını çiziyor. ABD’de Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklenenden daha kötü gelmesi bunu doğruluyor. Halihazırda şahin bir duruş gösteren Fed, daha da şahinleşmiş durumda. Küresel piyasalar son TÜFE verilerinin ardından 100 baz puanlık faiz artırımını fiyatlamaya başladı. Ancak Fed’in faiz artırımlarını 75 baz puanlık bir artırım ile sürdürmesi daha ağır basıyor olsa da 100 baz puanlık faiz artırımının potaya girmesi piyasaları derinden sarstı.

Tesla CEO’su Elon Musk, Fed’den gelecek yeni bir yüksek faiz artırımının deflasyona yol açacağına iddia ederken, Ark Investments’tan Cathie Woods da Musk ile aynı görüşü savunuyor. Dünya Bankası, piyasaların gelecek yıl resesyonla karşı karşıya kalacağına inanıyor. FedEx de talep yavaşlamasına hızlanırken resesyon konusunda uyardı.

Ethereum Yatırımcıları Korkmalı mı?

Ethereum ve diğer kripto paraların fiyatı, 22 Eylül’de açıklanacak olan faiz kararına bağlı olacak. Fed, 75 baz puanlık bir faiz artırımına gidecek olursa çoktan fiyatlanmış bir faiz oranının gelmesinden dolayı Bitcoin ve altcoin‘lerin yeniden yönünü yukarıya çevirdiği görülebilir.

Bununla birlikte, Fed 13 Eylül’deki olumsuz TÜFE verilerinin ardından potaya giren 100 baz puanlık faiz artırımına gidecek olursa yeni yeni fiyatlanmaya başlayan bu faiz artırımının etkisi yıkıcı olabilir. Böyle bir durumda Bitcoin ve altcoin‘lerdeki düşüşün derinleşmesi beklenebilir. Bu bakımdan Fed’in alacağı faiz kararı ve ardından gelecek açıklamalar dikkatle takip edilmeli, yatırımcılar ve trader’lar buna göre pozisyon almalı.

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