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Elliptic Raporladı: NFT Tarihinin En Büyük Dolandırıcılık Olayı!

Blockchain araştırma firması Elliptic tarafından yayınlanan raporlara göre, tarihin en büyük NFT dolandırıcılığı bu tarihler arasında gerçekleşti!
19:40
25 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchain araştırma firması Elliptic tarafından hazırlanan bir rapora göre, kötü niyetli şahıslar Temmuz 2021 ile Temmuz 2022 arasında değeri 100 milyon doların üzerinde olan non-fungible tokenı (NFT) ele geçirdi.

Tarihi NFT Hırsızlık Verileri

NFT mali suçlarını kapsayan rapora göre, dolandırıcılık yoluyla kaybedilen en yüksek NFT değeri yaklaşık olarak 24 milyon dolar civarında Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşti. Araştırma, özellikle Discord sunucularında sosyal medya ihlallerinin 2022 yılında arttığını ve bu yöntem ile kaybedilen NFT sayısının tümüne kıyasla %23’ünü oluşturduğunu belirtiyor. Ayrıca raporu hazırlayan araştırmacılar yapmış oldukları açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Çok faktörlü kimlik doğrulamayı atlayabilen kötü amaçlı yazılımların artan kullanım oranı açıklanan verilerin kısmen sorumlusu olabilir

Bununla birlikte hazırlanan raporda, hırsızlıkların her zaman kamuya açıklanmadığı için gerçek rakamların daha yüksek olabileceği ileri sürüldü. Uzmanlar, oyun ve metaverse pazarları geliştikçe  NFT’ler için artan bir kullanım durumu yaşandığını görüyorlar. Blockchain bilgi şirketi TRM Labs geçtiğimiz ay içerisinde yaptığı bir açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Geleneksel dolandırıcılıklarda olduğu gibi, uygulamanın temel mekanizmasına kadar bilgi sahibi olan kötü niyetli şahıslar uyguladıkları yöntemleri geliştirerek yeniden kullanma yoluna başvuruyorlar

“NFT Tehditi”

Öte yandan devlet destekli yetkili kuruluşlar, NFT tabanlı hizmetleri büyüyen bir tehdit olarak görülüyor. Örnekler arasında, Kuzey Kore’nin Lazarus Grubu tarafından Axie Infinity’nin Ronin Köprüsü’nden 540 milyon dolarlık hırsızlık olayı söylenebilir. Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, devlet operasyonlarına finanse etmek için zengin ülkelerdeki kripto para işleri için iş başvurusunda bulunduğunu vurgulamıştı.

Bununla birlikte açıklanan raporda Tornado Cash’in, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından kara listeye alınması haberinden önce, NFT pazarında oldukça büyük bir alana sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca kripto para topluluğu Ethereum üzerine kurulu akıllı bir sözleşme platformu olan Tornado Cash yasağı konusunda belirsizliğe kapılmış durumda.

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