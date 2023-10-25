  Elliptic Bugün WSJ ve ABD’li Siyasilerin İddialarını Yalanladı

ABD’li siyasilerin devam eden çatışmaları kripto paraların aleyhine kullanma çabası yakında boşa çıkabilir. ABD’li 104 siyasinin imzaladığı mektup Hamas’a devasa miktarda kripto para bağışının ulaştığını iddia ediyordu. Bu iddiaların temellendirildiği yer ise WSJ raporu oldu. Ancak Elliptic bugün buna itiraz etti ve gerçeğin anlatıldığı gibi olmadığını yazdı.

Hamas ve Kripto Paralar

Elliptic, Hamas’ın kripto paralarla topladığı fonlara ilişkin Wall Street Journal ile iletişime geçtiğini açıkladı. 7 Ekim olaylarının ardından ABD’li bir grup siyasinin odaklandığı ana konu kripto paraların terörün finansmanında ana kaynaklardan biri olduğu iddiasıydı.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Hamas, sosyal medya aracılığıyla halktan kitlesel fon sağlamanın bir yolu olarak kripto paraları denemeye başladı. Hamas ilk olarak 2019 yılında Bitcoin bağışları talep etmeye başladı ve bağışlar Mayıs 2021’de bölgede patlak veren şiddet olayları sırasında zirveye ulaştı. Ancak Nisan 2023’te Hamas “bağışçıların güvenliğinden endişe duyduğunu ve onlara zarar gelmesini önlemek için” halka açık tüm kripto bağış toplama faaliyetlerini askıya aldı.

ABD aynı dönemde bağış sitesini ele geçirmek ve bağışçıları tespit için çabaladı. 2021’de İsrail’in Terör Finansmanıyla Mücadele Ulusal Bürosu (NBCTF) Hamas’la bağlantılı kripto cüzdanlarına el koyma emri çıkardı ve bunların dondurulması için borsalarla iş birliğine gitti.

Kripto Paralar ve Terör

ABD tarafından terör örgütü olarak görülen Hamas’ın Nisan ayında geri adım atması aslında bize tek bir şey söylüyor. Kripto paraların izlenebilirliği onu dolardan daha temiz hale getiriyor. Bugün kara borsada Ukrayna’ya giden silahları Hamas veya diğer ABD ambargosuna uğrayan ülkeler nasıl temin ediyor? Kripto paralarla karşılaştırıldığında doların suçta kullanım oranı kripto paralardan çok daha fazla.

Blockchain’in şeffaflığı, yasadışı fonların izlenmesine ve gerçek kimliklerin tespitine olanak tanır. Buna ek olarak, kripto para kullanıcıları genellikle borsaları kullanır ve borsalar yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı fonları dondurmak için kolluk kuvvetlerinin taleplerine yanıt verir. Anonimlik son aşamada paranın bankaya çekilmesinden hemen önce sona erer.

Hamas’ın 7 Ekim’deki eylemlerinden bu yana, kamuya açık en önemli kripto bağış kampanyası Hamas yanlısı bir haber kuruluşu olan Gaza Now tarafından yürütüldü. Ancak, 7 Ekim’den bu yana yalnızca 21.000 dolar toplanabildi.

Elliptic şunları yazdı;

“Gaza Now’ın bu fonları kullanması engellendi. 9 Ekim’de Gaza Now, bağışlanan kripto paranın yaklaşık 2.000 dolarını muhtemelen nakde çevirmek üzere bir borsaya gönderdi ve bu para derhal donduruldu. Buna ek olarak, yaklaşık 9.000 dolarlık stablecoin bağışı, stablecoin’in ihraççısı olan Tether tarafından donduruldu. Geçtiğimiz iki hafta boyunca, politikacılar ve gazeteciler halka açık kripto para toplama faaliyetlerini Hamas için önemli bir fon kaynağı olarak gösterdiler, ancak veriler bunu desteklemiyor. Hiçbir kampanya iddia edilen rakamları toplayamadı. Elliptic olarak önceliğimiz kripto varlıkların yasa dışı kullanımını önlemektir ve on yılı aşkın bir süredir müşterilerimizin bu fonları tespit etmesine ve dondurmasına olanak tanıyan araçlar sunuyoruz. Gruplar halka açık bağış toplamak için kripto varlıkları kullanmaktadır, ancak söz konusu miktarlar diğer finansman kaynaklarına göre çok küçüktür. Bunun gibi incelikli ve hassas bir konuya yaklaşırken blockchain’in ayrıntılı bir şekilde anlaşılması gerekir.”

Özetle WSJ iddiaları dayanaksız ve 104 ABD’li siyasiler sağlam temellere dayanmayan iddiaları kaynak gösterip hükümeti kripto paralar karşı harekete geçmeye davet ediyor.