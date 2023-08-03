Teknoloji alanında yapay zeka bir sonraki sınır olarak ortaya çıkıyor. Çeşitli sektörlerde devrim yaratma ve yeni ekonomik büyüme yolları oluşturma potansiyeliyle yapay zeka, dünyanın dört bir yanındaki işletmeler ve ekonomiler tarafından büyük ilgi ve yatırım görüyor. Goldman Sachs’ın yayımladığı son rapor, yapay zekanın ekonomik etkilerini inceliyor ve ABD gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) üzerindeki potansiyel etkisini elektriğin keşfi ve kişisel bilgisayarların ortaya çıkışı gibi tarihi dönüm noktalarıyla karşılaştırıyor. Raporda, yapay zeka teknolojilerini benimsemek için gereken yatırım ölçeğinin ve özellikle üretkenlik açısından olası faydaların derinlemesine bir analizi yer alıyor.

“Yapay Zeka Ekonomik Bir Güç Haline Geliyor”

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs‘ın hazırladığı yeni bir rapora göre, yapay zeka önemli bir ekonomik güç haline geliyor. Yapay zekaya yapılan yatırım hızla artıyor ve ABD’nin GSYH’si üzerinde elektriğin keşfi ya da kişisel bilgisayarların kullanılmaya başlanması gibi tarihsel teknolojik gelişmelerden daha büyük bir etkiye sahip olabilir.

Goldman Sachs ekonomistleri Joseph Briggs ve Devesh Kodnani, yeni veri ve içerik üretebilen bir yapay zekanın alt türü olan üretken yapay zekanın muazzam bir ekonomik potansiyele sahip olduğuna inanıyorlar. Bu teknolojinin yaygın olarak uygulanmasını takip eden on yıl içinde küresel işgücü verimliliğini yılda yüzde 1’in üzerinde artırabileceğini öngörüyorlar.

Rapora göre işletmelerin yapay zekaya geçişi önemli miktarda başlangıç yatırımı gerektirecek. Bu yatırım sadece finansal değil, aynı zamanda yeni teknolojilerin edinilmesi ve uygulanması ile iş süreçlerinin yeniden tasarlanmasını da içeriyor. Rapora göre, yapay zekaya yönelik küresel harcamalar 2025 yılına kadar yaklaşık 200 milyar dolara ulaşabilir. Bu yatırım muhtemelen yapay zekanın eninde sonunda sağlayacağı üretkenlik artışlarından önce gelecek.

Para Yapay Zeka Teknolojisine Akacak

Bankacılık devine göre uzun vadede yapay zeka yatırımı ABD GSYİH‘sinin yüzde 2,5 ile yüzde 4’üne ve diğer önde gelen yapay zeka ülkelerinde GSYİH’nin yüzde 1,5 ile yüzde 2,5’ine ulaşabilir. Bu önemli büyümeye rağmen, yapay zeka ile ilgili yatırımın şu anda ABD ve küresel GSYİH’nin çok küçük bir bölümünü temsil ettiği göz önüne alındığında, yakın vadeli GSYİH etkisi mütevazı olabilir.

Yatırımlar şimdiye kadar öncelikle model geliştirmeye yönelik olsa da, üretken yapay zekayı ölçeklendirmek için çok daha büyük bir donanım ve yazılım hamlesi gerekiyor. Goldman Sachs’ın raporuna göre benimsenme arttıkça ve teknoloji önemli üretkenlik kazanımları sağlamaya başladıkça yapay zekanın ABD ekonomisi üzerinde 2025 ile 2030 yılları arasında kayda değer bir etki yaratmaya başlayacağı öngörülüyor.

Yılın ilk yarısında yapay zeka sektöründe yaşananlar yapay zeka altcoinler’ini yukarı yönde hareketlendirmiş, ciddi oranlarda yükselişler olmuştu. Goldman Sachs’ın son raporu genel olarak yapay zeka altcoinlerinde spekülatif ataklar olabileceğini, özellikle de üretken yapay zeka altcoinler’inde orta-uzun vadede önemli ataklar görülebileceğini gösteriyor.