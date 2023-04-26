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  •   Efsanevi Yatırımcından Bitcoin ve Altcoin’lerin Beklediği ABD Dolarında Açığa Satış Sinyali!

Efsanevi Yatırımcından Bitcoin ve Altcoin’lerin Beklediği ABD Dolarında Açığa Satış Sinyali!

Milyarder yatırımcı Stanley Druckenmiller, Federal Reserve'in (Fed) ekonomik gerilemeye yanıt olarak yakında faizi düşürmek zorunda kalacağını öngörerek ABD dolarında açığa satış yapmaya başladığını açıkladı.
16:05
26 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Milyarder yatırımcı Stanley Druckenmiller, Federal Reserve‘in (Fed) ekonomik gerilemeye yanıt olarak yakında faizi düşürmek zorunda kalacağını öngörerek ABD dolarında açığa satış yapmaya başladığını açıkladı. Druckenmiller’ın bu hamlesi başta Bitcoin (BTC) olmak üzere Ethereum (ETH) ve XRP (XRP) gibi altcoin’ler için son derece pozitif olarak okunabilir zira güç kaybeden bir ABD doları genellikle alternatif varlıklara olan yatırımcı ilgisinin artmasına neden olmaktadır.

ABD’de Faizin Düşmesi Kripto Paraları Yükseltebilir

Efsanevi yatırımcı Stanley Druckenmiller’ın ABD dolarında açığa satış yapmaya başlaması kararı, ABD ekonomisi üzerindeki enflasyonist baskıların artması ve Fed’in ekonomik yavaşlamanın etkilerini hafifletmek için harekete geçme ihtiyacı duyması nedeniyle artan bir belirsizlikle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi. Piyasa gözlemcileri ve uzmanları, faizin düşmesini ABD dolarının değer kaybetmesi ve alternatif yatırımların daha yüksek getiri ve enflasyona karşı korunma arayan yatırımcılar için daha cazip hale gelecekleri yönünde yorumluyor.

Şu anda uzun vadeli bir toparlanma sürecinde olan kripto para piyasası, güç kaybeden ABD dolarından önemli ölçüde kazanç sağlayabilir. En büyük kripto para olan Bitcoin 30 bin dolar eşiğini aşmaya çalışırken, en büyük altcoin Ethereum 2 bin doların hemen altında, bin 900 – bin 800 dolar civarlarında akümüle oluyor.

ABD Dolarının Güç Kaybetmesinin Potansiyel Etkileri

ABD dolarının güç kaybetmesi birkaç nedenden ötürü kripto paralara olan yatırımcı ilgisinin artmasına yol açabilir. İlk olarak, hisse senetleri ve tahviller gibi geleneksel yatırımlar ABD dolarının düştüğü bir ortamda düşük performans gösterebileceğinden, yatırımcılar kripto paralar gibi alternatif varlıklara yönelebilir. İkinci olarak, değer kaybeden bir ABD doları BTC gibi kripto para başta olmak üzere, genellikle bir değer deposu ve enflasyona karşı bir korunma olarak görülen emtiaların fiyatlarını artırabilir.

Dahası, kripto paralar merkeziyetsiz olduğundan ve herhangi bir ekonomiye ya da merkez bankasına doğrudan bağlı olmadığından, ekonomik belirsizlik dönemlerinde daha güvenli bir yatırım seçeneği olarak görülebilir. Bu algı, kripto paralara dönük yatırımcı talebinin artmasına ve fiyatlarının yükselmesine yol açarak mevcut yatırımcıların süreçten kazanç sağlamasına ve bunu gören yeni yatırımcıların piyasa girmesine neden olabilir.

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