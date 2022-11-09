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Dünyaca Ünlü CEO Konuştu: Kripto Paralarda Buna Hazır Olun!

FTX için yolun sonu yaklaşırken boğa yanlısı açıklamalarıyla tanınan ünlü CEO yaptığı açıklamayla yatırımcıyı tedirgin edecekmiş gibi görünüyor.
21:15
9 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto piyasası pazar günü yepyeni bir çöküşle karşı karşıya kaldı. Binance, CEO’su CZ’nin yaptığı bildirimle birlikte ellerinde bulunan FTT token’ları satacaklarını açıkladı. Bu olay dünyaca ünlü borsalardan olan FTX’in sonunun başlangıcı oldu. İçinde bulunduğumuz çarşamba gününde FTT Token 23 dolar seviyelerinden 3 dolar seviyelerine gerilemiş durumda ve FTX borsası ise Binance tarafından satın alınmak üzere görünüyor.

Popüler inanışa uygun olarak uzmanlar, piyasanın kripto para birimi değerlerinde potansiyel olarak yeni düşük seviyelere yol açabilecek bir kripto çöküşüne doğru gidildiğini tahmin ediyor. FTX ve Alameda Research durumunun ortaya çıkmasının ardından, kripto piyasası FTX Token’ın (FTT) 24 saat içinde yaklaşık %80 oranında düşmesiyle bir kripto çöküşü yaşadı.

Daha Derin Kripto Çöküşü Geliyor Mu?

Binance CEO’su CZ’nin şirketinin potansiyel olarak FTX’i satın alacağını açıklamasının ardından, tüm kripto para birimlerinin fiyatları düşüşe geçti.

Bu bağlamda BitMex CEO’su Arthur Hayes, kripto piyasasının yakında yeni piyasa diplerine ulaşacağını düşünüyor. Uzun vadede kripto piyasasında yükselişe geçmesine rağmen Hayes, daha derin bir kripto çöküşü öngörüyor. BitMex CEO’su yorumları, mevcut piyasa durumuna ilişkin ayrıntılı bir açıklamasında yaptı.

2023’te kriptonun geleceği konusunda son derece umutlu olsam da, yeni düşük seviyelerle birlikte yatırım yapmak üzere olduğumuza inanıyorum.

FTX Binance Anlaşması Gerçekleşecek mi?

Bu arada, raporlar Binance’in FTX’in mali durumunun ilk değerlendirmesinden sonra anlaşmaya devam etmeyeceğini gösteriyor. Satın alma için bağlayıcı olmayan niyet mektubunda FTX’in durum tespiti sürecinden geçeceği söylenmişti.

Ancak, son raporlar Binance’in anlaşma teklifini reddetmeye daha meyilli olduğunu söylüyor. Değerlendirme FTX’in iç verilerinin ve kredi anlaşmalarının değerlendirilmesine dayanıyor. Anlaşma gerçekleşmezse kripto çöküşünün fiyat düşüşlerini derinleşip derinleşmeyeceği görülecek. Bu durumda, asıl soru FTX’in likidite sıkışıklığı için alternatif çözümün nasıl bir çözüme ulaşacağı olacak.

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