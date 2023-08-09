Dünyaca Ünlü Borsadan Listeleme Müjdesi! Litecoin’de Halving Sonrası Dev Hamle!

Özet

  • - Litecoin'in LITE token'ı Gate.io'da listeleniyor.
  • - LITE'ın global kabulu, Litecoin'in ve kripto alanının yenilikçiliğine destek olacak.
  • - Litecoin için uzmanlar halving sonrası uzun vadeli büyüme öngörüyor.
  • - Piyasaya etkisi: Pozitif
21:20
9 Ağustos 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Litecoin (LTC), daha fazla mega pazar yerinin LTC-20 olarak protokol üzerine inşa edilen token’lardan biri olan LITE’ı zamanında listeleyerek desteklerini göstermesiyle yarıya inmesinin meyvelerini topluyor.

LITE Gate.io’da Listelendi

Litecoin’in LITE token’ı, yarılanma olayından bu yana ilk kez, çok sayıda desteklenen kripto para birimiyle bilinen en büyük kripto ticaret platformlarından biri olan Gate.io’da mega bir listeye girdi. Litecoin geçtiğimiz yıl boyunca en ünlü Layer-1 protokollerinden biri olarak yerini korudu.

LITE’ın yeni bir pazarda piyasaya sürülmesi, Litecoin’in yenilikçi kripto para birimlerini ortaya çıkarmak için gerekenlere sahip olduğunu gösterirken, yeni bölgelerdeki yeni kullanıcılara erişilebilirliğini genişletmek için bir yol olarak düşünülebilir.

Gate.io’dan gelen güncellemeye göre, LITE/USDT çifti artık pazarında işlem görmeye hazır ve milyonlarca kullanıcısının erişebileceği yüzlerce başka token’a katılıyor. Litecoin hala token’ların doğduğu bir merkez olarak gelişirken, LITE’ın küresel kabulü sadece Litecoin için umut verici değil, aynı zamanda Bitcoin ekosistemini ve bu yeniliği araştıran diğer platformları saran yeni bir gelişme olan Ordinals’in ortaya çıkmasındaki potansiyeli de yeniden doğruluyor.

Litecoin Halving ve Son Durum

LITE’ın listelenmesi, Litecoin’in son yarılanmasının kazançlarının en sahte ifadelerinden biri olabilir. Hiçbir şekilde protokol tarafından kaydedilecek bu tür hareketlerin en azı olmaya hazır olmayabilir.

Yarılanma olayının, LTC için fiyat hareketi açısından büyüme için bir katalizör olacağı belirtilmişti. En iyi piyasa analistleri tarafından halihazırda itiraf edilen büyük fiyat tahminlerine rağmen, Litecoin şu anda 83.54 dolarlık bir fiyattan işlem görüyor ve yazı yazıldığı sırada son 24 saat içinde sadece %2.61 oranında artış gösterdi.

LTC, yarılanma sonrası beklendiği gibi işlem görmese de, piyasa uzmanları kripto para biriminin fiyatındaki büyümenin, yükseliş tahminlerinin çoğunun orta ila uzun vadeye ayrılmasıyla ivme kazanacağını öne sürdü.

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