Dünyanın en büyük karbon emisyonu üreticilerinden olan Gazprom, Bitcoin madenciliğinde flare gas sağlayarak karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor.

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Dünyanın en büyük karbon emisyonu üreticilerinden biri olan Rus gaz devi Gazprom, Bitcoin madenciliği için ‘’flare gas’’ sağlayarak karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor.

Rus hükümeti, kripto para birimi ticaretini ve ödemelerini yasallaştırma konusunda şüpheci olmasına rağmen, kripto para madenciliği endüstrisindeki büyük oyuncularla bağlantılar kurmaya devam ediyor.

Gazprom Ne Hedefliyor?

Rusya’nın devlete ait gaz devi Gazprom Neft, büyük kripto madenciliği operasyonları için barındırma hizmetleri sağlayan Rusya’nın en büyük kripto madenciliği ortak yerleşim hizmetleri tedarikçisi BitRiver ile ortaklığa girdi. Gazprom, 16 Haziran’da resmi olarak duyurulan şirketlere göre, BitRiver’ın ortak veri merkezlerine ilgili petrol gazından üretilen elektrik sağlayacak.

İşbirliğinin bir parçası olarak BitRiver, Gazprom’un parlama gazından kripto madenciliği hizmetleri sağladığı petrol sahalarına dayalı bir dijital altyapı geliştirecek.

Gazprom’un birinci CEO yardımcısı Vadim Yakovlev, Gazprom’un iş modelinin kendisinin dijital varlıklarla çalışmayı öngörmediği şekilde geliştiğini vurguladı. Gaz devi, “ilişkili petrol gazının faydalı kullanımının yeni yollarını” bularak yenilenebilir enerjiyi sağlamak için enerji kaynaklarının kullanımını optimize etmeyi hedefliyor, bunun yanı sıra Gazprom tarafından şu şekilde de bir açıklama geldi;

“Karbon ayak izimizi azaltmak, Gazprom Neft’in ESG politikasının önemli bir bileşenidir. Teknolojileri ve yetkinlikleri ortaklarımızla birleştirerek, doğal kaynakların verimli ve çevre dostu kullanımı için en iyi endüstri uygulamalarını yaratıyoruz.”

Gazprom, Rusya’nın en büyük petrol ve gaz şirketlerinden biri ve aynı zamanda Avrupa Birliği’nin en büyük gaz tedarikçilerinden biri konumunda. Petrol devinin 2019 itibariyle dünyanın en büyük üçüncü karbon emisyonu üreticisi olduğu bildirildi.

Duyuruya göre, ‘’flare gas’’ ile çalışan kripto madenciliği projeleri, herhangi bir yerleşik gaz iletim altyapısı olmayan yeni petrol sahalarında çalışırken özellikle önemli olarak kabul ediliyor. Başka bir seçenek de, bu tür sahalar fazla elektrik ve kârsız ‘’flare gas’’ lojistiği ile ilişkili olduğundan, Sibirya bölgelerindeki uzak petrol sahalarında bu tür gelişmeleri kurmak şeklinde.

Ortaklar Ne düşünüyor?

BitRiver’ın kurucusu ve CEO’su Igor Runets, Gazprom ile olan yeni ortaklığın, şirketin önümüzdeki iki yıl içinde toplam güç kapasitesini 2 gigawatt’a çıkarma konusundaki iddialı planının bir parçası olduğunu belirtti.

Rus hükümeti daha önce Ekim 2021’de Bitcoin’i, ilişkili petrol gazıyla çıkarma projesini düşünmüştü.

Rusya, küresel enerji piyasalarında ve Bitcoin (BTC) madenciliğinde önemli bir oyuncu. Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi’ne göre ülke, Ağustos 2021 itibariyle dünyanın en büyük üçüncü BTC hash oranı üreticisiydi. En son endeks güncellemesine göre Rusya, BTC hash oranı Ağustos 2021’deki 13,6 EH/sn’den Ocak 2022’de 8,6 EH/s’ye düştüğü için beşinci sıraya geriledi.