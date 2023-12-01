DOT, ADA ve XRP Coin Aralık Ayı Fiyat Tahminleri

2023 yılının artık sonuna geliyoruz ve Aralık ayı Bitcoin için yıl genelinde nispeten oldukça güzel başladı. Fiyat bugün yeni yılık zirvesini gördü ve 38.300 doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor. Peki DOT, ADA ve XRP Coin için beklentiler ne yönde? BTC fiyat artışı devam ederse kaç dolar olabilirler?

DOT Coin Yorumları

Dün 0,4 doların üzerinde artış yaşayan DOT Coin yatırımcıları heyecanlandırdı. Bu tarz hızlı geri dönüşleri günlük mumlarda DOT Coin için birçok kez görmüştük. En son Temmuz ayında mevcut fiyat aralığında oyalanan fiyat 3,5 dolara yakın dipten güçlü biçimde toparlandı ve yazı hazırlandığı sırada 5,4 dolardan alıcı buluyor.

Kritik eşik 5,6 ve 5,8 dolar bölgesi. Fiyat eğer bu aralıkta kapanışlar yapmaya başlayabilirse uzun süredir aşamadığı bölgenin ötesine geçip yeni zirveler görebilir. Bunun üzerinde 6 ve 6,94 dolar tepeleri bulunuyor.

ADA Coin Yorumları

Cardano (ADA) Coin yatırımcıları 0,4 dolar direncini aşmak için ciddi çaba harcadı ancak kar satışları ve yükselişe olan inançsızlık onu tekrar 0,38 dolara yuvarladı. Yazı hazırlandığı sırada ADA Coin fiyatı 0,38 dolardan alıcı buluyor. 19 Ekim tarihinde başlayan istikrarlı yükseliş yüzde 67’ye varan kazanımlar doğurmuştu. Yine de günlük grafikte durum o kadar da kötü değil.

ADA Coin fiyatı eğer 0,3745 dolar desteğini koruyabilirse 0,4 ve 0,46 dolar bölgelerini tekrar hedefleyebilir. Önemli destek bölgesi yükselişin devam edip etmeyeceğine dair kararın verileceği seviye. Düşüş senaryosunda 0,355 ve 0,33 dolara kadar satışların derinleşmesi muhtemel.

XRP Coin Fiyat Tahminleri

19 Ekim’de XRP fiyatı uzun vadeli azalan direnç trend çizgisinden kurtuldu. Bu yatırımcıları umutlandıran bir gelişmeydi ve 13 Kasım tarihinde direnç bölgesinden gelen ret umutları suya düşürdü. 0,74 dolardaki uzun üst fitil kar satışlarının halen sürdüğünü gösteriyor. Ayrıca sahte haberler, Binance olayı ve diğer söylentilerin de alıcıları kenarda kalmaya ittiği yadsınamaz bir gerçek.

RSI zayıf ve 0,55 dolara doğru yeni bir destek testi görmemiz şaşırtıcı olmamalı. Fiyatın burada vereceği tepki kısa vadeli rotayı belirleyecek. Eğer destek kaybedilirse 0,42 dolarlık bir sonraki desteğe geri çekilme görebiliriz. Tersi durumda 0,65 ve 0,74 dolar hedeflenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.