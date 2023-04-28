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Dogecoin’in Geleceği Var Mı? Meme Coinler Son Durum!

En büyük meme token fakat heyecanını kaybediyor. DOGE hangi amaçla hayatımıza girmişti?
02:27
28 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paralar onlarca farklı kategoriler altında farklı farklı amaçlara hizmet ediyor. Dogecoin de bunlardan biri. Ve onun eğlenceden başka bir amacı yok. Veya yoktu da diyebiliriz, ilk günlerinde sadece kripto para dünyasında alay etmek için vardı ve bugün yatırımcı kitlesi bu bakış açısından da fazlasıyla uzaklaştı.

Dogecoin (DOGE)

Bundan yaklaşık 10 yıl önce Dogecoin (DOGE) hayatımıza girdiğinde insanlara onu sadece eğlence amaçlı bir sanal para olarak görüyordu. Kripto paraların etrafındaki coşkuyu alaya alan kurucuları bugün DOGE amacından kopsa da onu bu yüzden geliştirdi. Bugünlerde kuruculardan olan Markus mevcut durumun “aptalca” olduğunu söylüyor ve Dogecoin’in doğuş amacından fazlasıyla uzaklaştığını düşünüyor.

Bugün tüm yatırımcıları ondan kazanç elde etmeyi umuyor. Dogecoin, son boğa koşusu sırasında memecoin segmentinde hakimiyetin tadını çıkardı. İlk hamle avantajı, en azından Shiba Inu meydan okumaya gelene kadar heyecanına katkıda bulunan büyük bir artıydı. Günümüze doğru hızla ilerliyoruz ve şimdi diğer yeni memecoinler de yenilikleriyle heyecan yaratıyor. Sonuç olarak, Dogecoin’in mevcut durumunu ve geleceğin neler getireceğini analiz etmek önemlidir.

Dogecoin’in Geleceği Var Mı?

Ne yazık ki geleceğe bakmak için kristal bir küreye sahip değiliz. Sahip olduğumuz şey, beklentileri ölçmeye yardımcı olabilecek bir dizi gerçek ve gözlemdir. Örneğin, memecoin’ler çoğunlukla başlangıçtaki hype arafından yönlendirilir. DOGE çoktan coşkusunu kaybetti ve Dogecoin Vakfı onu daha ileriye taşıyacak geliştirmeler konusunda yavaş kalıyor.

Dogecoin organik faydayı artıracak özel bir kullanımdan da yoksundur. Ancak bu bizi DOGE’nin güçlü noktalarının altını çizebilecek başka bir noktaya getiriyor. Memecoin statüsünün ötesine geçmeye ve ödemelere doğru genişlemeye çalışıyor. DOGE sahipleri, Dogecoin’in Twitter için resmi ödeme işlemcisi olma olasılığını hala koruyor. Elon Musk şimdilik bunun erken olduğunu düşünse de bu planı gelecekte Twitter’da vücut bulacak.

Eğer muzip bir milyarderin kendini eğlendirmek için yaptığı paylaşımlara bağlı olarak para kazanmak/kaybetmek istiyorsanız DOGE tam da size göre olabilir. Fakat riskli yapısı, fayda üretmiyor oluşu, meme coin alanında çok daha fazla alternatifin doğuşu gibi birçok sebep mevcut hantal yapısı nedeniyle DOGE’nin gelecekte yavaş yavaş hakimiyetini kaybetmesine neden olabilir.

Meme Coinler Son Durum

Tüm meme coinlerin toplam piyasa değeri 18,7 milyar dolar ve son 24 saatte %2 oranında değer kaybettiler. İşlem hacmi de %36 eridi ve 779 milyon dolara geriledi. Doge halen kral ve 11 milyar doları aşan piyasa değeriyle konumunu koruyor. Onun en yakın rakibi ise kısa süreliğine de olsa tahtına oturmayı başaran SHIBA Coin’dir. İkisi de haftalıkta %3-4 oranında eridi.

Fakat 3 ve 4’üncü sıradaki DOGE rakipleri haftalıkta %16 oranında değer kazandı. Bunlar FLOKI ve BONE Token’dir. PEPE ve diğer meme tokenlerin getirdiği heyecan DOGE ve SHIB dışındaki düşük piyasa değerine sahip meme tokenlerin daha fazla ilgi görmesine neden oldu. Yazı hazırlandığı sırada 455 farklı meme token yatırımcıların kendilerine ilgi göstermesini bekliyor. Ancak sorun şu ki bunların büyük çoğunluğu çoktan yok olma evresine girdi. Kabaca en büyük 110 tanesi 50 bin doların üstünde günlük hacme sahip.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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