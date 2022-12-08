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Kişisel servetiyle dünyanın en zengin ismi olan Elon Musk tarafından desteklenen Dogecoin yükselişine bir süredir ara verdi. Ancak ne Elon Musk, Dogecoin’den vazgeçti ne de DOGE meme coin krallığından istifa etti. Popüler kripto para halen piyasa değerine göre en büyük meme coin ve diğer altcoinlere göre güçlü konumunu koruyor.

Dogecoin Yükselir Mi?

Kripto piyasasında artan belirsizlikle birlikte, DOGE fiyatı 0,11 dolar direncinden dönmek zorunda kaldı. Bitcoin’in yeniden satışlarla karşılaşması, madencilerin yaşadığı zor durum ve Genesis’e dair devam eden belirsizlik yatırımcılardaki risk iştahını baltalıyor. Sonuç olarak, meme token son dört günde %9 düştü ve 0,93 desteğini ihlal etti. Azalan hacimle desteklenen düşüş, önceki toparlanmayı devam ettirebilecek bir yükselişin tersine dönme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.

Tarihsel olarak, DOGE fiyatı milyarder Elon Musk’ın bu memecoin üzerindeki faaliyetlerine önemli ölçüde yanıt verdi. Musk, Dogecoin’i Twitter ve diğer yollarla birkaç kez destekledi ve bu da ani fiyat artışlarını tetikledi. Bununla birlikte muzip milyarder Tesla’nın yaşadığı ani satışlar sebebiyle 20 dakikalığına birincilik tahtını kaybetti. Son beş gün içinde Tesla hisse senedi fiyatı %12,8 düştü ve şu anda 174 dolardan işlem görüyor. Dahası, DOGE fiyatı da benzer bir düşüş yaşadı ve son dört günde %8-9 oranında değer kaybetti. Bu kayıpların Dogecoin‘in rakibi Shiba Inu ve piyasa liderleri Bitcoin ve Ethereum’dan daha fazla olduğu açık.

Dogecoin Fiyat Tahmini

Dogecoin haftalık grafiği, fiyatların 0,0558 dolar bölgesinden güçlü bir destek aldığını gösteriyor. Bu seviyeyi temel destek olarak kullanan teknik grafik, bir fincan ve kulp formasyonunun oluştuğunu gösterdi. Bu yükseliş formasyonu genellikle piyasanın dip noktalarında görülür ve trendin tersine döneceğine dair erken işaretler sunabilir. Ayrıca, Dogecoin fiyatı şu anda 0,095 dolardan işlem görüyor ve yakın zamanda ihlal edilen 0,093-0,09 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya çalışıyor.

Destekten tepki alan DOGE fiyatı yüzde %30’luk bir ralliyle 0,124 dolara ulaşabilir. Dahası, memecoin şu anda formasyonun sap oluşumundan geçiyor ve bu da fiyatları kademeli olarak 0,1522 dolar seviyesine taşıyabilir. Yani %50’yi aşan bir kazanç potansiyeli var. Ancak günlük mumun 0,074 dolar altında kapanması bu görüşü boşa çıkaracaktır. EMA göstergeleri yükseliş beklentisini destekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.