Dogecoin (DOGE), Shiba Inu Rekabetinde Son Durum! Kazanan Kim?

Dogecoin (DOGE) yıllardır meme coin ekosisteminde lider olmayı sürdürüyor. Durum böyle olmasına rağmen son boğa rallisi sırasında DOGE, ikinci en popüler meme token olan Shiba Inu’nun (SHIB) gerisinde kaldı.

DOGE’de Uzman Görüşü

Her iki meme token’da son birkaç gün içinde değerlerini önemli ölçüde artırmayı başararak boğa piyasasından faydalanabilmeleri ilginçti. Popüler bir X analisti Crypto Dep, yakın zamanda en iyi meme token’ın sosyal performansını vurgulayan bir tweet paylaştı. Listede SHIB birinci sırada yer alırken onu DOGE takip etti. Pepecoin (PEPE), FLOKI ve QUACK listenin ilk beşini tamamladı.

Tweete göre DOGE’nin sosyal katılımı 35,1 milyon iken SHIB’in metriği 56 milyona ulaştı. Ayrıca SHIB ve DOGE’nin sosyal medyada yer alması sırasıyla 3,12 bin ve 1,35 bin oldu. Bu durum, Shiba Inu’nun yazı kaleme alındığında sosyal cephede Dogecoin’e hakim olduğunu yansıtıyordu.

Bununla birlikte yüksek sosyal etkileşime rağmen LunarCrush’a göre her iki token’ın düşüş eğilimi bu %50’den fazla arttı. Altrank değerleri yükseldi ve bu da yükseliş sinyali olarak değerlendiriliyor.

Örneğin DOGE’nin fiyatı son 24 saatte %10’dan fazla arttı. Ayrıca 10,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle 0,07235 dolardan işlem görüyordu. DOGE’nin hacmi de son 24 saatte %50’nin üzerinde artış gösterdi. DOGE’nin günlük grafiğine bakıldığında yükseliş trendinin yakında sona erebileceği görülüyor.

DOGE’de Teknik Göstergeler

Token’ın fiyatı, Bollinger Bands’ın üst sınırına ulaştı. Üstelik göreceli güç endeksi (RSI) de aşırı alım bölgesine girdi, bu durumda artan satış baskısının bir işareti. DOGE gibi Shiba Inu’nun performansı da etkileyiciydi. Özellikle değeri son 24 saatte %11’den fazla arttı.

CryptQuant’ın verileri, SHIB’in döviz rezervinin yazının yazıldığı sırada azaldığını ortaya çıkardı. Bu durumda meme token’ın üzerindeki satış baskısının düşük olduğu anlamına geliyor. Diğer yükseliş ölçüleri aktif adresler ve transfer hacmiydi. Token’ın RSI’sı aşırı alım bölgesine girerken ilgili sinyallerle de parladı.