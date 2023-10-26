f Dogecoin (DOGE), Shiba Inu Rekabetinde Son Durum! Kazanan Kim? › COINTURK

Dogecoin (DOGE), Shiba Inu Rekabetinde Son Durum! Kazanan Kim?

Özet

  • Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) son boğa rallisinde önemli artışlar yaşadı, ancak SHIB sosyal medyada DOGE'u geride bıraktı ve daha yüksek sosyal etkileşime sahipti.
  • Hem DOGE hem de SHIB'nin düşüş eğilimi arttı, ancak DOGE'un fiyatı son 24 saatte %10'dan fazla arttı, ancak teknik göstergeler aşırı alım bölgesine işaret ediyor.
  • SHIB'in döviz rezervi azalırken, SHIB ve DOGE gibi meme token'larının performansı yüksek aktif adresler ve transfer hacmiyle etkili oldu, ancak aşırı alım belirtileri mevcut.
  • Piyasa etkisi: Nötr
22:30
26 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Dogecoin (DOGE) yıllardır meme coin ekosisteminde lider olmayı sürdürüyor. Durum böyle olmasına rağmen son boğa rallisi sırasında DOGE, ikinci en popüler meme token olan  Shiba Inu’nun (SHIB) gerisinde kaldı.

DOGE’de Uzman Görüşü

Her iki meme token’da son birkaç gün içinde değerlerini önemli ölçüde artırmayı başararak boğa piyasasından faydalanabilmeleri ilginçti. Popüler bir X analisti Crypto Dep, yakın zamanda en iyi meme token’ın sosyal performansını vurgulayan bir tweet paylaştı. Listede SHIB birinci sırada yer alırken onu DOGE takip etti. Pepecoin (PEPE), FLOKI ve QUACK listenin ilk beşini tamamladı.

Tweete göre DOGE’nin sosyal katılımı 35,1 milyon iken SHIB’in metriği 56 milyona ulaştı. Ayrıca SHIB ve DOGE’nin sosyal medyada yer alması sırasıyla 3,12 bin ve 1,35 bin oldu. Bu durum, Shiba Inu’nun yazı kaleme alındığında sosyal cephede Dogecoin’e hakim olduğunu yansıtıyordu.

Bununla birlikte yüksek sosyal etkileşime rağmen LunarCrush’a göre her iki token’ın düşüş eğilimi bu %50’den fazla arttı. Altrank değerleri yükseldi ve bu da yükseliş sinyali olarak değerlendiriliyor.

Örneğin DOGE’nin fiyatı son 24 saatte %10’dan fazla arttı. Ayrıca 10,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle 0,07235 dolardan işlem görüyordu. DOGE’nin hacmi de son 24 saatte %50’nin üzerinde artış gösterdi. DOGE’nin günlük grafiğine bakıldığında yükseliş trendinin yakında sona erebileceği görülüyor.

DOGE’de Teknik Göstergeler

Token’ın fiyatı, Bollinger Bands’ın üst sınırına ulaştı. Üstelik göreceli güç endeksi (RSI) de aşırı alım bölgesine girdi, bu durumda artan satış baskısının bir işareti. DOGE gibi Shiba Inu’nun performansı da etkileyiciydi. Özellikle değeri son 24 saatte %11’den fazla arttı.

CryptQuant’ın verileri, SHIB’in döviz rezervinin yazının yazıldığı sırada azaldığını ortaya çıkardı. Bu durumda meme token’ın üzerindeki satış baskısının düşük olduğu anlamına geliyor. Diğer yükseliş ölçüleri aktif adresler ve transfer hacmiydi. Token’ın RSI’sı aşırı alım bölgesine girerken ilgili sinyallerle de parladı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
İlgili Yazılar
En Büyük Memecoin Dogecoin’in Grafiği Ne Söylüyor? Teknik Bazlı Dogecoin Yorumu!
En Büyük Memecoin Dogecoin’in Grafiği Ne Söylüyor? Teknik Bazlı Dogecoin Yorumu!
Asla Değişmeyen Soru Yeniden Yanıt Arıyor! Dogecoin 1 Dolar Olacak Mı? Piyasa Değeri Kaç Milyar Dolar Olmalı?
Asla Değişmeyen Soru Yeniden Yanıt Arıyor! Dogecoin 1 Dolar Olacak Mı? Piyasa Değeri Kaç Milyar Dolar Olmalı?
Dogecoin’de (DOGE) Balina Aktivitesi! Token Fiyatına Etki Edecek Mi?
Dogecoin’de (DOGE) Balina Aktivitesi! Token Fiyatına Etki Edecek Mi?
İşaret Fişeğini Yaktı! Efsane Bitcoin Yatırımcısının Bu Altcoin İçin Yaptığı Tahmin Olay Oldu!
İşaret Fişeğini Yaktı! Efsane Bitcoin Yatırımcısının Bu Altcoin İçin Yaptığı Tahmin Olay Oldu!
Dogecoin Kaç Dolar? Verilerle Dogecoin Yorumu!
Dogecoin Kaç Dolar? Verilerle Dogecoin Yorumu!
Altcoin Analiz: Güncel Dogecoin Grafik ve Yorumları! Dogecoin Kaç TL Oldu?
Altcoin Analiz: Güncel Dogecoin Grafik ve Yorumları! Dogecoin Kaç TL Oldu?
Kripto Analistinden Boğa Takvimi! BTC ve DOGE’de Bunlara Dikkat!
Kripto Analistinden Boğa Takvimi! BTC ve DOGE’de Bunlara Dikkat!
Elon Musk’ın Yeni Adımı Dogecoin’e Göz Kırpıyor: X İçin Alınan Karar Dikkat Çekti
Elon Musk’ın Yeni Adımı Dogecoin’e Göz Kırpıyor: X İçin Alınan Karar Dikkat Çekti
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023