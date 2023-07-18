Elon Musk’ın favori kripto para birimi olarak da bilinen Dogecoin‘in (DOGE) fiyatı bugün piyasanın aksine bir yönde yani düşüş odaklı ilerliyor. Kripto para sektöründeki trendin tam tersini yansıtan DOGE bu yönüyle kesinlikle dikkat ve tepki çekiyor. Peki DOGE fiyatı neden düşüyor?

DOGE Fiyatı Neden Düşüyor?

DOGE fiyatı 18 Temmuz tarihinde yaklaşık %1,75 düşüş yaşadı ve kripto para sektörünün geri kalanına göre çok geride bir performans sergiledi. Aslında XRP fiyatının yaşadığı dava kaynaklı devasa yükseliş sektörü önce bir adım yukarıya taşıdı ve devamında düzeltme görüldü. DOGE ise genel düzeltmeden bile daha şiddetli bir düşüş yaşayarak yatırımcıları şaşırttı.

DOGE ciddi bir düşüş yaşamadan önce Elon Musk tarafından da ilgi çeken bir tweet atılmıştı. Musk, 17 Temmuz tarihinde attığı yanıt ile DOGE odaklı bir imada bulundu.

Çok alakasız bir gönderi olan “kedileri mi yoksa köpekleri mi daha çok seviyorsunuz” sorusuna yanıt veren Musk, burada “DOGEleri” ifadesi ile net bir imada bulundu. Bu durum fiyata kısa bir yükseliş sağlasa da DOGE gerisingeri dönmek zorunda kaldı.

DOGE, Popülerliği Kaybetti

DOGE teknik grafiğine bakıldığında ise 18 Temmuz itibarıyla önemli destek olan 50 günlük EMA noktasına dönüldüğü görülüyor. 0,068 dolara sığınan DOGE, bunun altına inerse 0,066 dolar ve devamında 0,055 dolar görülebilir. Ancak DOGE fiyatı ufak bir çekilme sonrası gerçek hacim ile yeniden yükselişe geçerse fiyat için 0,075 dolar seviyeleri teste uygun olacaktır.

Kısa vadede popülerlik kaybı yaşayan DOGE, bu sebeple piyasadan olumsuz ayrışıp düşüşe geçmiş olabilir. Bir diğer sebep ise PEPE gibi meme tokenların rol çalması gibi gözüküyor. Meme tokenlara olan ilgi artarken DOGE artık piyasadaki tek meme token olmaması ile bu pastadan yeterince pay alamıyor. Shiba Inu, PEPE, FLOKI ve daha birçok meme token, ciddi anlamda etki ediyor ve genel olarak payı azaltıyor. DOGE ise uzun vadede boğa formasyonunu sürdürüyor.