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  •   Dikkat! Kırıkkale Valiliğinden Kripto Para Paylaşımı! Neler Oluyor?

Dikkat! Kırıkkale Valiliğinden Kripto Para Paylaşımı! Neler Oluyor?

Kripto para dolandırıcılarının son hedefi Kırıkkale Valiliği oldu. Sakın bu linke tıklamayın.
21:21
22 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ülkemizde kripto paralarla bağış toplanıyor, spot işlem çiftlerinde kripto para alınıp satılabiliyor. Ancak mal ve hizmet satılamıyor. Peki Kırıkkale Valiliği’nin resmi Twitter hesabından neden kripto temalı paylaşım yapıldı? Elbette valilik token çıkarmıyor.

Kripto Para Dolandırıcıları

Sosyal medyada kripto para dolandırıcıları çok farklı yöntemlerle kurbanlarını avlıyor. Sahte borsa linkleri, sahte çekilişler ve çok daha fazla yöntemleri var. Ancak inandırıcı olabilmek için resmi kurumların hesapları üzerinden paylaşım yapıyorlar. Peki bunu nasıl başarıyorlar? Elbette hesapları hackleyerek. Kırıkkale Valiliği resmi Twitter hesabı da yazı hazırlandığı sırada hacklendiği için kripto dolandırıcılarının paylaşımları yapılıyor. Birçok kripto ünlüsünün altına yanıtlar gönderen dolandırıcılar valilik hesabıyla kurbanlarını tuzağa düşürmeye çalışıyor. Geçmişte TOGG dahil birçok kurum ve şirketin hesabı hacklenerek bu amaç doğrultusunda kullanılmıştı.

Kripto Hırsızlarına Önlem

Kripto paralar son yıllarda dolandırıcıların en gözde alanı oldu. Banka hesaplarından çok daha kolay şekilde hacklenen kripto cüzdanları büyük ölçüde kullanıcı hatalarından dolayı boşaltılıyor. Yanlış linklere tıklamak, yanlış sitelere cüzdanı bağlamak hatta cüzdanın özel anahtarını direkt olarak dolandırıcılarla paylaşmak dahil en basit hatalar bile kolayca yapılabiliyor. Yatırımcılar özellikle merkezi olmayan cüzdanlarının boşaltılmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmeli.

  • Özellikle devletlere ait resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kripto temalı paylaşımlara tıklamayın.
  • Popüler altcoinler için paylaşılan airdrop ve ödül linklerini açmayın.
  • Herhangi bir protokole, NFT pazarına bağlanmak için Google arama sonuçları yerine direkt internet sitesini adres çubuğuna yazarak gidin.
  • Sosyal medyada size kendilerini Metamask veya diğer şirketlerin müşterileri hizmetleri olarak tanıtanları direkt olarak engelleyin.
  • Cüzdanınızın özel anahtarını hiç kimseyle paylaşmayın.
  • Tüm duyuruları resmi hesaplar ve blog adreslerinden takip edin.
  • Kulağa cazip gelen teklifleri umursamayın. Örneğin 100 dolarlık BTC gönderirseniz 200 dolar ödül alacaksınız tarzında paylaşımlar çok fazla yapılıyor. Elon Musk dahil herhangi bir kullanıcının Twitter hesabı (örneğin Kırıkkale Valiliği) hacklenerek bu tarz paylaşımlar yapılabilir.

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