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Ülkemizde kripto paralarla bağış toplanıyor, spot işlem çiftlerinde kripto para alınıp satılabiliyor. Ancak mal ve hizmet satılamıyor. Peki Kırıkkale Valiliği’nin resmi Twitter hesabından neden kripto temalı paylaşım yapıldı? Elbette valilik token çıkarmıyor.

Kripto Para Dolandırıcıları

Sosyal medyada kripto para dolandırıcıları çok farklı yöntemlerle kurbanlarını avlıyor. Sahte borsa linkleri, sahte çekilişler ve çok daha fazla yöntemleri var. Ancak inandırıcı olabilmek için resmi kurumların hesapları üzerinden paylaşım yapıyorlar. Peki bunu nasıl başarıyorlar? Elbette hesapları hackleyerek. Kırıkkale Valiliği resmi Twitter hesabı da yazı hazırlandığı sırada hacklendiği için kripto dolandırıcılarının paylaşımları yapılıyor. Birçok kripto ünlüsünün altına yanıtlar gönderen dolandırıcılar valilik hesabıyla kurbanlarını tuzağa düşürmeye çalışıyor. Geçmişte TOGG dahil birçok kurum ve şirketin hesabı hacklenerek bu amaç doğrultusunda kullanılmıştı.

Kripto Hırsızlarına Önlem

Kripto paralar son yıllarda dolandırıcıların en gözde alanı oldu. Banka hesaplarından çok daha kolay şekilde hacklenen kripto cüzdanları büyük ölçüde kullanıcı hatalarından dolayı boşaltılıyor. Yanlış linklere tıklamak, yanlış sitelere cüzdanı bağlamak hatta cüzdanın özel anahtarını direkt olarak dolandırıcılarla paylaşmak dahil en basit hatalar bile kolayca yapılabiliyor. Yatırımcılar özellikle merkezi olmayan cüzdanlarının boşaltılmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmeli.