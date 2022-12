Okuma Süresi: 3 Dakika

2022, ayıların hüküm sürdüğü ve kitlesel likidite çıkışlarıyla kripto para piyasası için oldukça zorlu uzun bir yıl oldu. Bu nedenle çoğu Blockchain şirketinin inşa etmeye odaklanmak için daha fazla vakti oldu ve NEAR Protocol (NEAR) de bunlardan biri. NEAR Protocol, önümüzdeki aylarda büyüme arayışına güçlü ve agresif bir şekilde odaklanacağını yineledi. “İleriye Dönük Strateji Çağrısı” olarak adlandırılan son etkinlik NEAR Protocol’ün odaklanmayı hedeflediği alanları ortaya koyuyor. İşte protokolün mevcut yönünün iyi bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olabilecek bazı önemli çıkarımlar.

NEAR Protocol’ün “İleriye Dönük Strateji Çağrısı”

NEAR, uzun vadeli benimseme hedefinin bir milyardan fazla kullanıcıya sahip olmak olduğunu açıkladı. Bu hedefe, ayda 10 milyon yeni kullanıcı hedefiyle yukarıdan aşağıya bir yaklaşımla ulaşılması hedefleniyor. Böyle bir hedef, ağın halihazırda bu aralıkta yeni aylık kullanıcı ortalamasına sahip olduğunu gösteriyor. Bu kadar yüksek hedefler, ağı agresif bir şekilde gelişime odaklanmaya zorlayacak.

Konu geliştirme olduğunda, ağın bu hedeflerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaya yönelik aktivitesini en az iki katına çıkarması gerekiyor. Şu ana kadar son altı ayda sağlıklı bir geliştirme aktivitesinin sürdürüldüğü görülüyor.

Sağlıklı seviyelerdeki geliştirme aktivitesine rağmen, ağ hacminde yaşanan önemli düşüş dikkat çekiyor. NEAR’ın büyüme hedefleri doğrultusunda geliştirme aktivitesinin yüksek kalması beklenmektedir. Ağ, bu büyümeyi merkeziyetsiz yollarla sürdürmeyi amaçlıyor. Özellikle geliştirme yönlerini ele alan DAO’lar tarafından işletilenler olmak üzere, bireysel düğümlere daha fazla kontrol verilmesi planlanıyor.

Boğalarla Dans

Piyasa analistleri ve uzmanları NEAR Protocol’ün bu stratejilerinin ağın yerel varlığı NEAR’a yönelik güçlü talebe neden olacağını düşünüyor. Altcoin‘in yatırımcı duyarlılığı metriğine bakıldığında, piyasa duyarlılığının son yedi günde gerçekten de bir miktar toparlanma kaydettiği görülüyor. Ağırlıklı duyarlılık bu dönemde bir yükseliş kaydetmiş durumda.

Aynı zamanda, Binance’ın fonlama oranında bir artış söz konusu ve bu, türev piyasasında NEAR’a olan talebin arttığını gösteriyor. Veri, NEAR’ın fiyat hareketi için, özellikle de mevcut pozisyonunda özellikle önemli.

NEAR, bu yazının hazırlandığı sırada 1,34 dolardan işlem görerek hala aylık dip aralıkta hareket ediyor. Analistler, bu ayki aşağı yönlü fiyat hareketinin NEAR’ı aşırı satım bölgesine ittiğini, dolayısıyla duyarlılığın değişmesi için mükemmel bir dönemde olduğunu belirtiyorlar.

2023’e girerken piyasadaki düşüşün devam edip etmeyeceği tam bir muamma. NEAR Protocol‘ün mevcut durumu, fiyatın yükselmesi ve yatırımcıların sağlıklı bir şekilde indirimli fiyatta alım yapmaları için hala iyi bir pozisyonda olduğunu gösteriyor.