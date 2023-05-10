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DigiToads (TOADS) Quant (QNT) ve Arbitrum’u (ARB) Geride Bırakabilir Mi? 

10:00
10 Mayıs 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 4 Dakika
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Projenin ekibinin iddiasına göre DigiToads (TOADS) token ile ilgili yorumlarda bulunan analistler, kripto paranın 2025 yılına kadar tüm zamanların en yüksek değer rekorlarını kıracağına inanıyor.  

Yapılan açıklamalara göre Mart ayında ön satış aşamasının başlamasından bu yana DigiToads, token’ının piyasa taleplerinde ivme yakaladı. Mem coin endüstrisinde yeni bir oyuncu olan DigiToads’un, TOADS tokenlerinin artan piyasa değeriyle hızlı bir başarı elde ettiği iddia ediliyor.  

İddialara göre analistler, bu başarının TOADS yatırımcıları için yüksek bir yatırım getirisi (ROI) vaat ettiğine ve Quant ve Arbitrum gibi diğer en iyi kripto paraların piyasa trendlerini aştığına inanıyor. 

DigiToads: Bir Meme Coin Projesi 

İddialara göre DigiToads, ödüllendirici özellikleri ve pratikliği ile kendisini diğer meme coinlerden ayırarak dinamik ve ilgi çekici bir deneyim arayan yatırımcılar için popüler kriptolardan biri haline getiriyor. Kripto portföylerini çeşitlendirmek isteyenler için güvenli ve topluluk odaklı bir yatırım seçeneği sunmayı amaçlayan yatırım yapılacak seçeneklerden biri olarak da lanse ediliyor 

Ekibin iddiasına göre TOADS coin, ön satışın başarılı Lilypad 5 aşamasıyla kanıtlandığı gibi yüksek talep görüyor. Projenin ön satışı tokenomics’e göre tahsis edilen TOADS tokenlerinin satışını neredeyse tamamlarken, token piyasada ivme kazanıyor. Proje şimdiye kadar 2,6 milyon doların üzerinde fon toplamayı başardı. Lilypad 5 aşaması, tokenı 0,024 $ karşılığında sunuyor. Ekibin açıklamalarına göre ilgilenen kişiler, token için herhangi bir hak kazanma süresi olmadığını ve ön satışın Coinsult tarafından kapsamlı bir şekilde denetlendiğini de bilmeli. 

Ekibin açıklamalarına göre DigiToads projesi sosyal ve çevresel konularla ilgileniyor. Proje, kârın %2,5’ini ağaç dikme ve yağmur ormanlarının korunmasına adanmış bir vakfa bağışlama sözü verdi. Bu hayırsever amaç, TOADS’ı yatırım kararlarında sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirliğe öncelik veren yatırımcılar için popüler bir kripto para birimi haline getirmeyi hedefliyor. Ayrıca, en iyi NFT projesi olmayı hedefleyen DigiToads, yatırımcılarının ve topluluk üyelerinin TOADS NFT’lerini toplamasına da olanak tanıyor.  

NFT stake etme, DigiToads ekosisteminin bir başka ilgi çekici bileşeni olarak lanse ediliyor. Bu stake etme özelliği ile DigiToads, sahiplerinin tutarlı bir pasif gelir elde etmek için NFT’lerini stake etmelerine olanak tanır. Proje, tüm TOADS işlemlerinin %2’sini stake ederek NFT stake sistemini finanse edecek. Sonuç olarak, bir NFT ne kadar uzun süre stake edilirse, sahibi için teşvikler o kadar büyük olacak. Ekibinin açıklamasına göre DigiToads, TOADS değeri lansman aşamasında 0,055$’a ulaştığında resmi olarak BitMart’ta listelenecek. Yine ekibin açıklamasına göre BitMart, DigiToads’un daha büyük bir kitleyi hedeflemesine yardımcı olmak için bu güvenilir kriptonun platformunda piyasaya sürüldüğünü doğruladı. 

Proje ile ilgili daha detaylı bilgi almak için websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Quant 

Haziran 2018’de kurulan Quant, geliştiricilerin aynı anda çok sayıda blok zinciri üzerinde çalışabilen uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir platform sunmaktadır. Quant ağı, kendi yerel tokenı QNT tarafından desteklenmektedir. Quant platformunun benzersiz özellikleri, projenin DeFi ve NFT ürünlerinin faydasını artırmayı vaat ediyor. 

Arbitrum 

Arbitrum, ölçeklendirme tekniği olarak iyimser toparlamalar kullanan bir Ethereum katman-iki blok zinciri projesidir. Bu platform, güncellenmiş zincir durumunu Ethereum ana ağına iletmeden önce yan zincirindeki işlemleri gerçekleştirir. Bu sayede Arbitrum, Ethereum ana ağından önemli ölçüde daha az gaz kullanırken saniyede 40.000 işleme varan bir verim elde edebilmektedir. 

Sonuç 

DigiToads, maskotu bir kurbağa olan meme coin trendine dayanan yeni bir kripto projesi. Bu proje, yatırımcılarına ve topluluk üyelerine pratik özellikler sunarak diğer meme coin projeleri arasında öne çıkmayı hedefliyor.  

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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