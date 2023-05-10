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  •   Bitcoin ve Altcoin’lerde Saat 15.30 Dengeler Değişecek! Yatırımcıların Gözü Bu Rakamlarda!

Bitcoin ve Altcoin’lerde Saat 15.30 Dengeler Değişecek! Yatırımcıların Gözü Bu Rakamlarda!

Özet

  • Bitcoin ve altcoin yatırımcılarının gözü ABD'den gelecek enflasyon (TÜFE) rakamlarına çevrilmiş durumda.
  • Beklenti aylık TÜFE'nin yüzde 0,4, yıllık TÜFE'nin ise yüzde 5,0 olarak gelmesi yönünde.
  • Aylık çekirdek TÜFE'nin yüzde 0,4, yıllık çekirdek TÜFE'nin ise yüzde 5,5 olarak gelmesi bekleniyor.
10:31
10 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Nisan ayı ABD enflasyon rakamları Bitcoin (BTC) ve altcoin yatırımcıları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasasını da yakından ilgilendiren ABD enflasyon rakamları ile ekonomideki gidişata yönelik beklentiler belli olacak ve yatırımcılar bu duruma göre hareket edecek.

Yatırımcılar ABD Nisan Ayı Enflasyon Rakamlarını Bekliyor

ABD enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Nisan ayına ilişkin ABD enflasyon rakamlarını bekleyen yatırımcılar, açıklanacak rakamlara göre hareket etmek üzere beklemeye geçmiş durumda.

10 Mayıs Çarşamba günü (bugün) saat 15.30’da açıklanacak kritik önemdeki enflasyon rakamları, rakamlara ilişkin beklentiler şu şekilde:

  • Nisan – Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık): Beklenti yüzde 0,4 (önceki yüzde 0,4)
  • Nisan – Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık): Beklenti yüzde 5,5 (önceki yüzde 5,6)
  • Nisan – Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık): Beklenti yüzde 5,0 (önceki yüzde 5,0)
  • Nisan – Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık): Beklenti yüzde 0,4 (önceki yüzde 0,1)

Fed’in Haziran’da 25 Baz Puan Faiz Artışına Gitme İhtimali Hızla Yükseliyor

ABD’de bugün açıklanacak enflasyon rakamları öncesi Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerde bulunurken, açıklanan makroekonomik veriler de para politikasına ilişkin fiyatlamaları yeniden zorlaştırmaya başladı. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed’in verilere bağlı olması ve kredi koşullarını izlemesi gerektiğini belirterek, kredi sıkılaşmasına dair işaretler aldığını kaydetti.

Haziran ayında yapılacak toplantıdan çıkacak faiz kararını değerlendirmek için henüz erken olduğunu söyleyen Goolsbee, üretici fiyatlarının deflasyonist bir ortama girdiğini belirtti.

Fed New York şubesinin açıkladığı veriler, ABD’li tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Nisan ayında yüzde 4,4’e düşerken, orta vadeli enflasyon beklentisi yüzde 2,9’a, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 2,6’ya çıktı. Söz konusu veri akışı tahvil piyasalarında satış baskısını desteklerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda yakından takip edilen ve bir gün önce yüzde 15,5 olan Fed’in gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik ihtimal yüzde 19 seviyesine yükseldi.

Kritik enflasyon rakamlarının açıklanmasına saatler kala en büyük kripto para Bitcoin’in son 24 saatte yüzde 0,27 yükselişle 27 bin 7680 dolardan, en büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) ise aynı zaman diliminde yüzde 0,19 yükselişle bin 845 dolardan işlem görüyor.

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