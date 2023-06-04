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Worldcoin projesinin merakla beklenen güncellemesi geldikçe DeFi piyasasında heyecan artıyor olabilir. ChatGPT’nin kurucusu tarafından yönetilen bu devrim niteliğindeki DeFi projesi, yatırımcıların ve meraklıların ilgisini çekiyor. Bu ilginin ortasında, başka bir dijital varlık olan DigiToads’un (TOADS) piyasada ilgi çektiği iddia ediliyor. İddialara göre benzersiz özellikleri ve gelecek vaat eden potansiyeliyle DigiToads, ön satışında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak bir ilgi artışına tanık oldu.

Ekibin iddialı açıklamalarına göre DigiToads, yenilikçi değer önerisiyle kripto piyasasını ele geçirerek ilgi çeken bir yatırım olma yarışında olan bir kripto para birimi. Platform, blockchain teknolojisini ve eğlenceli oynanışı, trend olan NFT’ler için bir pazar yeri ile birleştirmeyi vaat ediyor.

DigiToads (TOADS) ve NFT Alanı

Satış öncesi aşama, herhangi bir kripto paraya yatırım yapmak için en iyi zaman olarak iddia ediliyor. Bu projenin dijital tokenı TOADS, şu anda Lilypad 7 ön satış aşamasında ve token başına 0,036 $ talep fiyatı ile 296 milyondan fazla token satıldı, 4,5 milyon dolardan fazla para toplandı ve yalnızca 3 aşama kaldı. Bu sebeple tokena ilginin arttığı iddia ediliyor.

Yenilikçi blok zinciri projesi DigiToads, non fungible tokenlara (NFT’ler) yaklaşımıyla kripto meraklılarının hayal gücünü yakalamayı hedefliyor. Geleneksel NFT’lerin aksine, en iyi ICO, kullanıcıların benzersiz dijital kurbağalar üretebileceği, toplayabileceği ve ticaretini yapabileceği canlı bir ekosistem sunuyor. Her bir kurbağa, onları gerçekten türünün tek örneği haline getiren farklı özelliklere sahiptir. Bu nadirlik ve bireysellik unsuru, hem koleksiyoncular hem de yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü ve iddialara göre DigiToads’u NFT alanında ön plana çıkardı.

Topluluk katılımına odaklanan DeFi projesi, TOADS sahiplerinin Toads karakterlerini satın alarak, satarak veya takas ederek edinebilecekleri bir oyun dünyası gibi etkileşimli özellikler sunmakta. Bu kurbağaların özellikleri farklıdır ve farklı rekabet avantajları sunar; ancak oyuncular bu istatistikleri geliştirebilir ve kurbağalarının boyutlarını ve yeteneklerini artırabilir. TOADS kullanarak yiyecek, iksir ve ekipman elde edebilir ve savaşlarda ve yarışmalarda şanslarını artırabilirler.

İddialara göre DigiToads, topluluğun büyümesini ilerletmek için ödül havuzlarına ve ticaret yarışmalarına sahip. Ağ, daha fazla yatırımcıyı hızla çekeceği iddia edilen birkaç özellik sunuyor. İddialara göre DigiToads yatırımcıların takip edebileceği bir seçenek olabilir.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

Worldcoin: Dijital Kimlikte Yeni Bir Çağ

ChatGPT’nin arkasındaki parlak zekanın öncülük ettiği Worldcoin projesinde yapılan son güncelleme, kripto para topluluğunda önemli bir heyecan yarattı. DeFi projesi, daha kapsayıcı ve erişilebilir bir küresel kimlik sistemi oluşturmak için en son teknolojiden yararlanarak dijital kimlikte devrim yaratmayı amaçlıyor. Worldcoin, bireylere merkezi olmayan bir dijital kimlik vererek kullanıcıları güçlendirmeyi ve finansal kapsayıcılığı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Dünyanın en kapsamlı kimlik ve finans ağı olarak işlev gören bir kamu hizmetine ücretsiz sahiplik sunma planlarıyla Worldcoin, kripto alanını ele geçirme yolunda ilerliyor. Ağ, kullanıcılara WorldID, Worldcoin ve WorldApp olmak üzere üç ürün sunacak.

Her ne kadar iç içe geçmiş olsalar da, her ürün dijital küresel ekonomide var olmayı ve işlev görmeyi kolaylaştırmak için benzersiz bir özellik sunuyor. Worldcoin, bu platformun yerel yönetişim ve fayda belirtecidir ve kimliklerini doğrulayan tüm kullanıcılara ücretsiz olarak verilecektir. WorldID, gizliliğinizi korurken kimliğinizi doğrulamaya odaklanırken, World App yerel token ve diğer merkezi ve merkezi olmayan para birimlerini kullanarak küresel işlemlere olanak tanır. ChatGPT’nin başarısına bakılırsa, bu en iyi ICO projesi kripto endüstrisini bildiğimiz gibi değiştirmeyi hedefliyor.

Sonuç

İddialara göre DigiToads ve Worldcoin projesi gibi yenilikçi projelerin yükselişi, daha sürükleyici ve birbirine bağlı bir dijital ortama doğru bir geçişe işaret ediyor. Worldcoin projesinde yapılan son güncelleme, DigiToads’a yönelik yeni bir ilgi dalgası yaratmış ve ön satışın ilgi çekmesine sebep olmuş olabilir.

Trend olan NFT’leriyle NFT alanında devrim yaratmayı hedefleyen DigiToads ve dijital kimliği yeniden tanımlayan Worldcoin ile gelecek, her iki proje için de bir potansiyel olduğu iddia ediliyor. İddialara göre DigiToads, DeFi pazarının bir sonraki bölümünü şekillendirmeye ve daha birbirine bağlı ve merkezi olmayan bir dünyaya doğru bir yol açmaya hazırlanıyor.

Website – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.