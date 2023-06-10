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İddialara göre DigiToads, madenciliğe daha iyi kazançlı alternatifler sunarak karbon emisyonlarını azaltıyor ve çevresel rehabilitasyona büyük ölçüde bağışta bulunuyor.

Bitcoin madenciliği, kripto sektöründeki nüfusun büyük bir kısmı tarafından yapılmaktadır. Madencilik faaliyetleri kripto meraklıları için fazladan para kazandırmaya yardımcı olsa da, çevre üzerinde zararlı etkileri olma eğiliminde olabilir. Bitcoin madenciliği dünyadaki sera gazı emisyonlarının %0,3’ünü oluşturmakta. Madencilik faaliyetlerinin neden olduğu zararın miktarı göz önüne alındığında, bu görevin çevrecilerden nefret payını alması şaşırtıcı olmayabilir. İddialara göre DigiToads, sadece çevreyi madenciliğin feci etkilerinden korumakla kalmayan, aynı zamanda insanlar tarafından zarar gören yerleri canlandırmaya çalışan kripto alanında yeni bir firmadır.

İçerik Rehberi 1 DigiToads (TOADS)

Sonuç

DigiToads (TOADS)

İddialara göre yatırım yapmak için kripto para birimini arayan yatırımcılar DigiToads’u inceleyebilir. Bu yeni meme coin, ekibin iddialı açıklamalarına göre kullanıcıları için sadece kazanç fırsatları yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda Bitcoin madencilik faaliyetlerinin zararlı etkilerini de azaltıyor.

DigiToads, madencilik faaliyetleriyle kazanılanlara eşdeğer veya hatta daha iyi getiriler sunarak madenciliğin olumsuz etkilerini azaltıyor olabilir. Yatırımcılar sadece TOADS NFT’lerini stake ederek para kazanabilirler. Staking ödülleri, işlem ücretinin %2’si ile korunan bir NFT staking havuzunda tutulur. Bu NFT’lerin DigiToads ekosisteminde başka kullanım durumları da var.

Firma, oyuncuların oynayarak kazanma özelliğinden yararlanarak büyük oynamalarına olanak sağlıyor. DigiToads, kullanıcıların temel bir DigiToad karakteri edindikleri sürükleyici bir oyun olan Toad-Cade’i dağıttı. Bu karakterler, kazananların heyecan verici ödüller alacağı düzenli yarışmalarda rekabet etmek için kullanılabilir. Oyun ekosistemi aracılığıyla elde edilen kârın %50’si her sezon sonunda oyuncuların en iyi %25’i arasında dağıtılacak. Kârın diğer %10’u ise TOADS token sahiplerine yönlendirilecek.

Açıklamalara göre DigiToads, kullanıcıları için iş fırsatları yaratmakta. Ticarette iyi olan bireyler DigiToads için “topluluk yatırımcıları” olarak atanabilir. Seçimler aylık ticaret yarışmaları yoluyla yapılacaktır. Bu tüccarlar, işlemlerini finanse etmek için hazinenin 1/12’sine erişebilecek ve teşvik olarak kârın %10’unu alacaklar.

Açıklamalara göre çevresel rehabilitasyon hedefine ulaşmak için DigiToads, Amazon Yağmur Ormanlarının yeniden dikilmesi için kârının %2,5’ini bağışlayacaktır. Bu Yağmur Ormanları milyonlarca hayvana ev sahipliği yapmakta. Firma ayrıca, vahşi yaşamı koruma ihtiyacı konusunda farkındalık yaratmak için sevimli ürünlerin satılacağı Amazon Merch’i de başlattı. Bu ürünler aracılığıyla elde edilen tüm kazançlar, aday gösterilen hayır kurumlarına bağışlanacak.

İddialara göre DigiToads, en iyi ön satışa sahip ilk 5 kripto para birimi arasında yer alıyor. Devam eden Lilypad 7 ön satış aşaması, TOADS tokenini sadece 0,036 USD karşılığında sunuyor. Şimdiye kadar 4,7 milyon dolardan fazla sermaye toplandı. Uzmanlar, iddialara göre, ön satış sona erdikten sonra token fiyatının yükselebileceğine inanıyor. Bu değerlendirme, her işlemde toplanan verginin %2’sinin TOADS’ı geri almak ve yakmak için kullanıldığı token yakma mekanizması göz önünde bulundurularak yapılmış.

İddialara göre ön satış, bir hak ediş süresinin olmaması ve önemli kripto para birimlerinin bir ödeme şekli olarak kabul edilmesi gibi ayırt edici özellikler nedeniyle yatırımcıların dikkatini çekmiş olabilir. Kabul edilen kripto paralar arasında BTC, LTC, ETH, BNB, SHIB, BCH, DOGE, SOL, TRX, UNI, XLM, USDT, BUSD, USDC ve diğerleri bulunmaktadır. Bir hak ediş süresinin olmaması, yatırımcıların ön satış sona erer ermez yatırımlarını talep edebilecekleri ve ticarete başlayabilecekleri anlamına gelir.

Proje ile ilgili detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Bitcoin Madenciliği birçok kripto meraklısı için popüler bir çare oldu. Bununla birlikte, önemli gelirler elde etme potansiyeline sahip ve sahip olma eğiliminde olduğu zararlı etkiler onu daha az arzu edilen bir seçenek haline getirmiş olabilir. Son zamanlarda, iddialara göre yatırımcıların, kripto pazarında çevre koruma ve rehabilitasyon için kârının büyük bir kısmını bağışlayan yeni bir firma olan DigiToads’a daha meyilli oldukları görülmüştür.

Website – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.