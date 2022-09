Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın ve ABD’nin en büyük yatırım bankalarından biri olan Bank of America (BAC), geçen hafta sonuna doğru yayımladığı araştırma raporunda, kripto paraların dünya genelindeki merkez bankalarının faiz artırımına gitmesiyle yönünü aşağıya çeviren riskli varlıklarla birlikte hareket etmeye devam ettiğini belirtti.

Stablecoin’lere Olan Para Girişi

Bank of America’nın araştırma raporunda, kripto paralardaki nihai toparlanma sinyalinin işaretleri arasında değeri ABD doları veya altın gibi varlıklara sabitlenmiş stablecoin’lere olan girişler işaret edildi. Raporda ödemeler/havaleler gibi gerçek dünya kullanım örneklerinin benimsendiği ve merkeziyetsiz oracle ağları gibi gerçek dünya veri sağlayıcılarının işlevselliği artırdığı için geçen hafta bu girişlerin bir önceki haftaya göre yüzde 58 artarak 490 milyon dolara sıçradığı belirtildi.

Bank of America, piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük dört stablecoin‘in üst üste üçüncü haftada net borsa girişlerine tanık olduğuna dikkat çekti. Özellikle borsalara olan Binance USD (BUSD) girişlerinin ve borsalardan olan USD Coin (USDC) çıkışlarının, dev kripto para borsası Binance’in bazı stablecoin’leri otomatik olarak kendi stabilcoin’ine dönüştürme kararının ardından kesintileri önlemek için yatırımcıların USDC’den BUSD’ye “önceden dönmesinin” bir sonucu olabileceği kaydedildi.

Düzenleyici Netlik Bekleyişi

Bank of America, raporunda yatırımcıların merkeziyetsiz finansın (DeFi) benimsenmesini desteklemek için düzenleyici netlik beklediğine de dikkat çektiği görülüyor. DeFi, geleneksel aracılara ihtiyaç olmadan bir Blockchain üzerinde gerçekleştirilen borç verme, borç alma, ticaret ve diğer finansal faaliyetler için kullanılan bir şemsiye terimdir.

En büyük DeFi oyuncusu Ethereum ağının yerel varlığı ETH‘nin Temmuz ortasından Ağustos ortasına kadar olan dönemde yaptığı sıçrama, yatırımcıların Blockchain’inin hisse ispatına (PoS) geçişinin ölçeklenebilirlik endişelerini veya yüksek işlem ücretlerini düzeltmediğini anladıkça tersine dönmeye devam ediyor. Dünyanın ve ABD’nin en büyük yatırım bankalarından biri olan Bank of America, bu durumun gelecekteki güncellemelerle ilgili olarak “bekle ve gör” yaklaşımının benimsenmesine neden olduğunu ekliyor.

Ethereum Blockchain’inin Proof of Work’den (PoW) daha çevre dostu bir hisse kanıtı konsensüs mekanizması olan Proof of Stake’e (PoS) geçişi The Merge olarak adlandırılan güncelleme ile 15 Eylül’de gerçekleşti. The Merge, Ethereum Blockchain’i için beş önemli güncellemeden ilki olması bakımından son derece önemli bir güncelleme olarak değerlendiriliyor.