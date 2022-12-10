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Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!

Dünyanın en büyük NFT platformu olarak kabul edilen Opensea, kötü giden NFT piyasasına rağmen güçlenmek adına yeni adımlar atıyormuş gibi görünüyor.
01:30
10 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünya kripto otoritelerince en büyük NFT marketi olarak gösterilen Opensea geçtiğimiz yıl gerçekleşen ihtişamlı döneminden uzaklaşmış gibi görünüyor. Yılın başından bu yana gerçekleşen duraklama dönemi ve ardından yaşanan market hacmi düşüşü şirketi zor durumda bırakmıştı.

Tüm bunlardan sonra şirket bazı kararlar alıp personel sayısında da ciddi bir kesintiye gitme kararı vermiş ve bunu çalışanlarıyla paylaşmıştı. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen site içi geliştirme faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Güncelleme Bilgisi Geçen Hafta Geldi

Opensea tarafında bir çok olay gerçekleşirken geçtiğimiz hafta Twitter üzerinden yeni bir duyuru yapıldı. Bu duyuru tüm NFT severleri heyecanlandıracak nitelikte oldu. NFT kullanım durumlarının bir sonraki dalgası geldiğinin belirtildiği tweet’te şirket buna hazırlanıldığını belirtildi.

Buna bağlı olarak şirket bir çok yeni kategoriyi kullanıma açacağını vurguladı ve içerik oluşturucuların buna bağlı olarak koleksiyonları için yeni kategoriler aynı zamanda da etiketler belirleyebilecekleri açıklandı. Bahsedilen kategorilere baktığımızda bunların, oyun, üyelikler, PFP’ler, spor koleksiyonları olacağı iletildi.

Güncelleme İlgi Gördü

Şirket yaptığı bu hamleyle kullanıcı deneyimlerini iyileştirmeyi hedefliyormuş gibi görünüyor. Tüm bu deneyim iyileştirmeleri kullanıcıların doğru menülere ulaşmasını sağlayabilir ve bunun sonucunda satın alımları kolaylaştırabilir. Bugün ise Opensea, Twitter’da yapılan açıklama ile güncellemeye dair bilgiler paylaştı.

Geçen hafta yeni kategori ve etiketleri duyurduk ve o zamandan bu yana içerik oluşturucular 7000’den fazla projesine etiket belirledi. Bu kategori ve etiketleri 12 Aralık Pazartesi günü koleksiyon ve öğe sayfalarında sergilemeye başlayacağımız için heyecanlıyız.

Yukarıda görebileceğiniz gibi, koleksiyoncuları bilgilendirmek için kategoriler ve etiketler koleksiyon ve öğe sayfalarında birkaç farklı noktada vurgulanacak.
Bunlar sitemizde yapacağımız birçok büyük değişikliğin sadece ilki ve bu özelliklerin ortaya çıkaracakları için heyecanlıyız.

Bu gelişmelerin şirkete nasıl geri dönüşler sağlayacağı 12 Aralık tarihinden sonra daha net bir hal alacakmış gibi görünüyor. Tüm kripto para dünyasında küçülmeye gidilirken ve sansasyonel haberler birbiri ardına gelirken Opensea’nin rakipleri karşısında böyle yeniliklerle kendisini geliştiriyor olması şirket adına olumlu bir gelişme olarak kabul edilebilir. Yapılan bu değişikliklerin NFT dünyasını harekete geçirip geçiremeyeceği ise ilerleyen zamanda ortaya çıkacak.

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