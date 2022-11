Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsası FTX‘in çöküşünün neden olduğu kriz, kripto para piyasasında bir orman yangını gibi yayılıyor. Kripto borç ve faiz verme platformu BlockFi, bugün erken saatlerde yaptığı duyuruda müşteri faaliyetlerini sınırladıklarını ve platformdaki para çekme işlemlerini askıya aldıklarını duyurdu.

BlockFi ve FTX US İlişkisi

Kripto borç ve faiz verme platformu BlockFi, erken saatlerde yayımladığı mesajda, “FTX.com, FTX US ve Alameda Research’ün durumuna ilişkin netlik eksikliği olmasından dolayı işlerimizi her zamanki gibi yürütmemiz mümkün değil.” notunu düştü. İlginç bir şekilde FTX US, Terra ekosisteminin çöküşünün ardından sıkıntıya düşen ve para çekme işlemlerini durduran BlockFi’ye yatırımcı olmuştu.

FTX US, yaz aylarında 400 milyon dolarlık bir rotatif kredi sağlayarak BlockFi’ye büyük bir can simidi sundu. Ayrıca şirketi satın alma seçeneği de sunuldu. Kripto para borsası FTX’in ve kardeş ticaret platformu Alameda Research‘ün çöküşü, diğer kripto para şirketlerini nasıl etkileyebileceğine dair endişelerin artmasına neden olmuş durumda.

BlockFi’nin Müşterilere Verdiği Mesaj

Kripto borç ve faiz verme platformu BlockFi, yayımladığı mesajda önceliğinin her zaman müşterisinin çıkarlarını korumak olduğunu belirtti. Ayrıca BlockFi, müşterilerinden BlockFi cüzdanlarına veya diğer müşteri hesaplarına para yatırmamalarını talep etti.

BlockFi, bu yıl piyasadaki çöküşün olumsuz etkisiyle karşı karşıya kalmıştı. 2021’in Mart ayında 3 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket, bu yılın Haziran ayında üçte bir oranında daha düşük bir değerleme ile, 1 milyar dolar değerlemeyle fon toplama çalışmıştı. Voyager Digital ve Celsius Networks gibi kripto borç ve faiz verme platformlarının çöküşünün ortasında, BlockFi de piyasadaki büyük para çekme işlemlerinin neden olduğu likidite kriziyle karşı karşıya kaldı. Terra ekosisteminin çöküşü ve kripto hedge fonu Three Arrows Capital‘in (3AC) çökmesinin ardından BlockFi, 3AC ile olan kredi ilişkisinden dolayı 80 milyon dolar zarar açıkladı.

Öte yandan FTX’in son çöküşü düzenleyicileri harekete geçmeye zorlamış durumda. FTX.com’un bulunduğu Bahamalar’daki yetkililer, şirketin ve yan kuruluşu Alameda Research’ün varlıklarını dondurmak için önlemler almaya başladı.