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Dev Kripto Para Borsasından Ethereum Güncellemesi için Açıklama

Dev kripto para borsası FTX, kullanıcıları için bugün yaptığı açıklamada, Ether (ETH) bağlı türev piyasalarının The Merge'den etkilenmeyeceğini bildirdi.
16:40
9 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum topluluğu The Merge güncellemesine odaklanmışken kripto spot ve türev borsası FTX‘den güncellemeye ilişkin açıklama geldi. FTX, kullanıcıları için bugün yaptığı açıklamada, Ether’e (ETH) bağlı türev piyasalarının The Merge güncellemesinden etkilenmeyeceğini duyurdu.

The Merge için Tam Destek

Kripto spot ve türev borsası FTX, yayımladığı blog yazısında, The Merge‘den önce vadeli işlemler ve sürekli gibi Ether türevleri işlemlerinin durdurulmayacağını ve güncelleme boyunca ticaretin devam ettirilmesinin planlandığını açıkladı. FTX yaptığı açıklamada , “FTX’in The Merge öncesinde ETH vadeli işlemlerini durdurma veya sonuçlandırma gibi bir planı bulunmuyor ve sürekli ticareti desteklemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.” notu düşüldü.

Borsa, Ethereum vadeli işlemlerinin ve sürekli sözleşmelerinin (ETH-0930 , ETH-1230 , ETH-PERP) The Merge güncellemesinin gerçekleşmesinin ardından hisse kanıtı Ether’in fiyatını izleyeceğini de ekledi.

The Merge, Blockchain’in iş kanıtından (Proof of Work) hisse kanıtına (Proof of Stake) geçeceği ve önümüzdeki aylarda hayata geçmesi planlanan merakla beklenen bir Ethereum güncellemesidir.

CoinGecko’nun verilerine göre FTX, günlük türev işlem hacmi açısından en büyük ikinci kripto para borsası. Son 24 saat içinde, borsa türev sözleşmelerde 7.5 milyar dolarlık destek sağladı. Borsa, diğer kripto paraların yanı sıra Ether’in altında yatan değere bağlı vadeli işlemler ve sürekli sözleşmeler de sunuyor.

Açık Faiz 7.7 Milyar Doları Geçti

FTX’ten bugün yapılan duyuru, The Block’un Data Dashboard’dan alınan verilere göre, borsalar genelinde Ether vadeli işlemlerinin toplam açık faizin Haziran ortasında kaydedilen 5 milyar doları büyük oranda geçerek 7.7 milyar doların üzerine çıktığı dönemde geldi.

Vadeli işlem piyasalarındaki açık faiz, ödenmemiş ticaret sözleşmelerinin toplam değerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Yükselen açık faiz, varlık piyasalarına daha fazla para akışının olduğu yani para girişinin olduğu bir gösterge olarak değerlendirilmektedir. Vadeli işlemler ve sürekli sözleşmeler, trader’ların ve yatırımcıların ETH’ye yatırım yapmalarına izin verirken, yatırımcılara Ethereum fiyatındaki potansiyel volatilitenin önüne geçmelerinin yolunu da sunmaktadır.

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