COINBASE

Dev Kripto Para Borsası Kurumlar İçin Beklenen Adımı Attı, Coinbase Project Diamond Nedir?

Özet

  • Coinbase ve Coinbase Asset Management, kurumların dijital olarak yerel varlıklar oluşturması, satın alması ve satması için akıllı sözleşme destekli bir platform olan Project Diamond'ı duyurdu.
  • Project Diamond, Abu Dhabi’de prensip onayı aldı.
  • RWA alanındaki ilgi rekabeti artırıyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

2024 yılına dair iyimserlik güçlü ve birçok şirket kurumlara sunabileceği kripto hizmetleri için çalışmalar yapıyor. Hatta buna bankalar da katıldı. Akbank ve Garanti Bankasının son attığı adımlar bu hafta ses getirdi. Coinbase ise kurumlar için başka bir büyük adım atıyor. Project Diamond ve bilmeniz gerekenler.

Alt Başlıklar
Project Diamond Nedir?Kripto Paralara Etkisi

Project Diamond Nedir?

Kurumların kendi kripto varlıklarını oluşturmasını, ihraç etmesini ve satmasını kolaylaştıran akıllı sözleşme destekli bir platformdur. Günümüzde, toplam küresel varlıkların %0,25’inden daha azı blockhain altyapısında temsil edilmekte ve bu da büyük verimlilik kazanımlarının yakalanamamasına neden olmaktadır.

RWA alanında aylardır artan heyecanın sebebi de tam olarak bu, Chainlink gibi kripto devlerinin yanı sıra Coinbase gibi şirketler de gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesi üzerine çalışıyor. Base ağı üzerinde çalışan Project Diamond kurumsalların varlık oluşturmasına ve takaslamasına olanak tanıyor. Bu da örneğin blockchain tabanlı borç senedi ihraç etmek isteyen bir şirkete altyapıya kafa yormadan bunu yapma imkanı tanıyor.

Project Diamond sadece ABD dışındaki kurumsal müşterilere (en azından şimdilik) hizmet verecek. Project Diamond, Abu Dhabi’de prensip onayı aldı ve regüle biçimde faaliyetlerini sürdürüyor.

Kripto Paralara Etkisi

Coinbase Asset Management ve Coinbase tarafından başlatılan proje gelecekte büyük ortaklıklar açıklayabilir. Bu ortaklıkların getirdiği heyecan Base ağının yerel tokeni olmayacağı için Coinbase (COIN) hisselerinde pozitif dalgalanma doğurabilecek.

Gelir çeşitlerini artırmayı amaçlayan borsa bu minvalde önemli adımlar attı. Base ağının getirdiği gelir gelecekte toplam gelir içinde önemli seviyelere ulaşabilir. Aynı zamanda Ethereum layer2 çözümü olan Base kendi büyürken Ethereum ağına da katkıda bulunuyor.

Gerçek dünya varlıklarını tokenize edilmesi ise özellikle akıllı sözleşme platformları için büyük talep doğurma potansiyeline sahip. Ethereum rakibi ağların kendi RWA girişimlerini başlatması ve kurumsalların işini kolaylaştırmasıyla kripto ağ faaliyetleri artabilir. Artan ilginin sonucu olarak ağdaki varlıkların değeri yükselirken token fiyatlarının da yönünü yukarı çevirmesi elbette şaşırtıcı olmayacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Coinbase Kurucu Ortağı Fred Ehrsam 13 Milyon Dolar Değerinde COIN Hissesi Sattı

Son Dakika: Binance Duyurusundan Saatler Sonra Başka Yerden Listeleme Müjdesi

Son Dakika: Binance Borsasındaki 3 Altcoine Coinbase Müjdesi

2 Altcoin ve Coinbase Etkisi! Popüler Şirketten Korelasyon Vurgusu

Coinbase CEO’su Konuştu! SEC’e Kripto Para ve Belirsizlik Eleştirisi

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Animoca Brands CEO’sundan Önemli Açıklamalar: 2024 Yılında Web3 Alanına Yönelik Adımlar
Bir Sonraki Yazı Sıcak Gelişme: Celestia Yeni Müjdesini Verdi, Dev Altcoinle Büyük Ortaklık
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Coinbase Kurucu Ortağı Fred Ehrsam 13 Milyon Dolar Değerinde COIN Hissesi Sattı
COINBASE
Celestia (TIA) Fiyatı Buraya Ulaşabilir, Güncel TIA Coin Yorumları
Teknik Analiz
Bitcoin Grafiğinde Dikkat Çeken Benzerlik: Şubat 2025 İçin Hedef 400.000 Dolar
BITCOIN (BTC)
Ünlü Koleksiyon Üreticisi Funko’dan NFT Adımı: Disney İle İşbirliği Sağlandı
BLOCKCHAIN
Lost your password?