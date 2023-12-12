Dev Kripto Para Borsası Kurumlar İçin Beklenen Adımı Attı, Coinbase Project Diamond Nedir?

2024 yılına dair iyimserlik güçlü ve birçok şirket kurumlara sunabileceği kripto hizmetleri için çalışmalar yapıyor. Hatta buna bankalar da katıldı. Akbank ve Garanti Bankasının son attığı adımlar bu hafta ses getirdi. Coinbase ise kurumlar için başka bir büyük adım atıyor. Project Diamond ve bilmeniz gerekenler.

Project Diamond Nedir?

Kurumların kendi kripto varlıklarını oluşturmasını, ihraç etmesini ve satmasını kolaylaştıran akıllı sözleşme destekli bir platformdur. Günümüzde, toplam küresel varlıkların %0,25’inden daha azı blockhain altyapısında temsil edilmekte ve bu da büyük verimlilik kazanımlarının yakalanamamasına neden olmaktadır.

RWA alanında aylardır artan heyecanın sebebi de tam olarak bu, Chainlink gibi kripto devlerinin yanı sıra Coinbase gibi şirketler de gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesi üzerine çalışıyor. Base ağı üzerinde çalışan Project Diamond kurumsalların varlık oluşturmasına ve takaslamasına olanak tanıyor. Bu da örneğin blockchain tabanlı borç senedi ihraç etmek isteyen bir şirkete altyapıya kafa yormadan bunu yapma imkanı tanıyor.

Project Diamond sadece ABD dışındaki kurumsal müşterilere (en azından şimdilik) hizmet verecek. Project Diamond, Abu Dhabi’de prensip onayı aldı ve regüle biçimde faaliyetlerini sürdürüyor.

Kripto Paralara Etkisi

Coinbase Asset Management ve Coinbase tarafından başlatılan proje gelecekte büyük ortaklıklar açıklayabilir. Bu ortaklıkların getirdiği heyecan Base ağının yerel tokeni olmayacağı için Coinbase (COIN) hisselerinde pozitif dalgalanma doğurabilecek.

Gelir çeşitlerini artırmayı amaçlayan borsa bu minvalde önemli adımlar attı. Base ağının getirdiği gelir gelecekte toplam gelir içinde önemli seviyelere ulaşabilir. Aynı zamanda Ethereum layer2 çözümü olan Base kendi büyürken Ethereum ağına da katkıda bulunuyor.

Gerçek dünya varlıklarını tokenize edilmesi ise özellikle akıllı sözleşme platformları için büyük talep doğurma potansiyeline sahip. Ethereum rakibi ağların kendi RWA girişimlerini başlatması ve kurumsalların işini kolaylaştırmasıyla kripto ağ faaliyetleri artabilir. Artan ilginin sonucu olarak ağdaki varlıkların değeri yükselirken token fiyatlarının da yönünü yukarı çevirmesi elbette şaşırtıcı olmayacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.