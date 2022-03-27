Rock’n’Verse gelişmeleri hızla devam ediyor. Rock’n’Verse ekibi cuma günü Türk rock müziğinin en önemli isimlerinden Demir Demirkan ile canlı bir sohbet gerçekleştirdi. Twitter, Discord ve YouTube’dan eşzamanlı olarak yayınlanan sohbet oldukça keyifli geçti. Peki, canlı yayında neler konuşuldu?

NFT Nedir?

Demir Demirkan programın başında yaptığı açıklamalarda kripto paralar ve blockchain ile ilgili yaptığı araştırmalardan bahsetti. NFT ve metaverse ile ilgili ise Demirkan, “NFT’ye baktığımda, tamam, anlaşılır bir şey. Ama metaverse konusu henüz kafamda tam oturmadı.” ifadelerini kullandı.

Bu noktada NFT ile ilgili açıklamalarda bulunan Rock’n’Verse Proje Yöneticisi Onur Atam, NFT’lerin aslında kripto paraların ilk ortaya çıktığı günden beri bahsedilen bir şey olduğunu ancak şu anca yaşayarak tecrübe ettiğimiz bir durum haline geldiğini ifade etti. Atam konuyla ilgili açıklamalarına, “NFT dünyasında geldiğimiz nokta artık sahipliğin dijital kimlikle bağlanabildiği bir nokta. Yani Web3 ile birlikte kişinin sahip olduğu cüzdan sayesinde dijital bütün varlığını kendi uktesinde tutabilme yeteneğini sağlıyor aslında sistem.” sözleri ile devam etti.

Bunlara ek olarak sohbet esnasında müzik NFT’lerine değinen Rock’n’Verse kurucu Selçuk Eser de aslında sadece müzik NFT’lerinin ötesine geçmeyi hedeflediklerini ve bu sebeple bir paket olarak NFT’ler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Bu noktada Rock’n’Verse NFT’lerinin sahiplerine müzik+görsel şeklinde gideceğini belirlemek faydalı olabilir.

Demir Demirkan Herkesin Aklındakileri Sordu

Ünlü müzisyen sohbet sırasında NFT’lerin ve kripto para birimlerinin fiziksel hayatımıza nerede dokunduğu konusunda bir muamma olduğunu ifade etti ve “Tamam, biz metaverse’de, bilgisayarın içinde, oyunda blockchain ile bir şeyin sahibi olabiliyoruz, bir topluluğun parçası olabiliyoruz, bir şey aldığımızda. Ama bu dünyaya dokunduğu, sır sırta durduğu alan şu anda bir muamma. ‘Ben bunu niye yapayım ki’ diyor herkes.” sözlerini kullandı.

Atam ise bu noktada yaptığı açıklamalarda, zenginlik kavramının değiştiğinden, artık dünyada çok fazla insan olduğundan ve kaynak kullanımı konusunda işlerin değiştiğinden bahsetti. Atam’ın açıklamalarına göre NFT’ler bir süre sonra erişim kartı görevini görecek ve belli NFT’leri elinde tutanlar o NFT topluluğuna ait olacak.

Öte yandan Demirkan, bir süre sonra NFT’lerin bir borsa sistemine dönmesi gerektiğini ve “Ben NFT yatırımı yapmak istiyorum” diyen herkesin ulaşabileceği bir alan halini alması gerektiğini ifade etti. Atam ise NFT ekosisteminde topluluğun ne yaptığının çok önemli olduğunu ve ekosistemde toplulukların önem kazandığını dile getirdi.

Bunlara ek olarak ekip Rock’n’Verse’ün geleceği ile ilgili planları hakkında yaptıkları açıklamalarda, MOSH token’dan, müzisyenlerin platform aracılığı ile elde edebileceği gelirden ve topluluğun bu durumdan nasıl faydalanacağından bahsetti.

Müzik sektörü ve NFT’lerin konuşulduğu bu keyifli sohbetin tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.