Blockchain

Cosmos Hub’ı İkiye Bölen Teklif: Alınan Karar İle Atom Fiyatı Yükselişe Geçti

Özet

  • 25 Kasım'da gerçekleşen oylama ile birlikte DAO, önemli bir karar aldı.
  • Buna göre Atom'un maksimum enflasyon oranı %10'a düşürüldü.
  • Bu karar ile birlikte ATOM fiyatı önemli bir yükseliş yaşadı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Blockchain ekosisteminde dikkat çeken gelişmeler devam ediyor. Özellikle kripto para piyasasında yaşanan yükseliş ile birlikte önemli adımlar altcoin piyasasında yeni bir ivme kazanılmasını sağlıyor. Buna göre Cosmos Hub ekosisteminin yönetim organı, Cosmos ekosisteminin yerel token’ı olan Atom’un maksimum enflasyon oranını %14’ten %10’a düşürme teklifini oy birliği ile onayladı.

İçerikler
DAO Üyelerinden Önemli AdımTeklife Yönelik Dikkat Çeken Açıklamalar

DAO Üyelerinden Önemli Adım

DAO üyelerine sunulan teklife göre, onaylanan bu önemli adım ile birlikte Atom’un yıllık staking getirisi %19’dan %13,4’e düşürüldü. Cosmos Hub, birbirine bağlı blockchain ağlarından oluşan bir ekosistem olan Cosmos ağının merkezi blockchain ağıdır. Cosmos Hub’ın yerel token’ı Atom; stake getirisi, yönetimde rol alma ve ağda yapılan işlemlerin komisyon ücretleri için kullanılıyor.

Üyelere sunulan teklif ile birlikte Cosmos ekosisteminde şimdiye kadarki en yüksek katılımlı oylamada %41,1 evet oyuna karşılık %38,5 hayır oyu ile ufak bir farkla kabul edildi. Oylamaya kısa bir süre kala bu teklifin başarısız olacağı toplulukta konuşuluyordu ancak son saatlerde oyların artması ve doğrulayıcılardan gelen bazı geri dönüşler sonucu kısa bir süre içinde teklifin lehine çevrildi. Yaşanılan bu gelişme ile birlikte ATOM fiyatı kısa bir sürede %10 değer kazandı.

Teklife Yönelik Dikkat Çeken Açıklamalar

Sunulan teklif, Atom gibi ekosistem token’larına göre yüksek enflasyon oranının Cosmos Hub tarafından güvenlik için fazla ödeme yapıldığını savunuyordu. Bu süreçte, doğrulayıcıların %10’luk enflasyon altında bile başa baş ya da kar elde edebilecekleri topluluk içerisinde konuşulmaya devam ediyor. Teklif lehine en büyük oyu veren Zero Knowledge Validator, resmi X hesabından paylaştığı bir gönderide teklife verdiği desteği şu sözlerle açıkladı:

“Çift haneli enflasyon güvenlik için gerekli değildir Atom fiyatını uzun vadede zayıflatır ve Cosmos ekosisteminin ve Atom Ekonomik Bölgesi’nin başka yerlerinde kullanımını caydırır.”

Teklife verilen en büyük karşı oy, X üzerinde bir gönderide küçük doğrulayıcıların değişiklikten zarar görebileceğini açıklayan doğrulayıcı AllNodes’tan geldi. AllNodes yetkilileri öneri hakkında şu yorumda bulundu:

“Atom’u inşa eden, yatırım yapan ve doğrulayan bireysel ve kurumsal yatırımcılara zarar verebilecek ani, dar görüşlü ve iyi araştırılmamış bir fikir.”

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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