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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto para piyasası sürekli gelişiyor ve yatırımcılar her zaman önemli getiriler sağlayabilecek yeni fırsatlar arıyor. Son zamanlarda öne çıkan iki token, Cosmos (ATOM) ve Aptos (APT), etkileyici kullanım alanları ve tokenomik özellikleri nedeniyle yatırımcıların dikkatini çekti.

Aptos en hızlı blok zinciri ağlarından biri olarak faturalandırılırken, Cosmos kurumlar ve işletmeler arasında büyük ölçüde benimsendi. Her iki token da blok zinciri endüstrisinde merkezi olmayan finansa yönelik eğilim nedeniyle gelişmeyi başardı.

Bununla birlikte, yapay zeka teknolojisinin öncülük ettiği yeni bir trend ortaya çıktı ve yatırımcılar bu yeni gelişen ekosistemde değerli taşlar arıyor. Birçok yatırımcının dikkatini çeken bir coinin InQubeta olduğu iddia ediliyor.

InQubeta Nedir?

Açıklamalara göre, InQubeta, kullanıcıların benzersiz tokenı QUBE’yi kullanarak AI başlangıç projelerine yatırım yapmalarına olanak tanıyan bir kripto kitle fonlaması NFT pazarıdır. Eşsiz değer önerisi ve büyüme potansiyeli, SingularityNet ve Fetch.ai gibi yerleşik yapay zeka tokenleriyle karşılaştırmalara neden olmuştur.

InQubeta, kullanıcıların yapay zeka girişimlerine destek ve yatırım yaparak ödül kazanmaları için elverişli bir ortam sağlamayı amaçlıyor. Katılımcılar için ödüllerle sınırlı olan geleneksel kitle fonlaması sürecinin aksine InQubeta, kullanıcılara değer sağlamak için blok zinciri teknolojisinin ve tokenlerin gücünden yararlanıyor.

Platformda listelenen her girişim bir NFT’ye basılır ve kesirli hale getirilerek herkesin QUBE tokenlerini kullanarak yatırım yapmasına olanak tanır. Finansman tamamlandığında, yatırımcılar QUBE tokenleri ile ödenen getiriler yoluyla girişimin kârını paylaşabilir. Tüm süreç blok zinciri üzerinde gerçekleşir, bu da süreci şeffaf ve adil hale getirir.

İddialara göre yatırımcıların yatırımları için en iyi değeri elde etmelerini sağlamak için InQubeta, girişimleri NFT pazarında listelemeden önce kapsamlı bir şekilde inceler. Ayrıca, yatırımcıların araştırma ve analiz yoluyla bilinçli kararlar almaları için deneyimli yatırımcılardan, paydaşlardan ve yapay zeka teknolojisi uzmanlarından kaynaklar sağlarlar.

QUBE Token

Açıklamalara göre InQubeta ekosistemi, yardımcı program ve yönetişim tokeni olarak hizmet veren QUBE tarafından desteklenmektedir. QUBE, sahiplerine NFT pazarında listelenen başlangıç projelerine yatırım yapma erişimi sağlayan bir ERC-20 tokenidir.

İddialara göre yynı zamanda deflasyonisttir; %2’lik bir alım satım vergisi yakma cüzdanına tahsis edilir ve %5’lik bir alım satım vergisi bir ödül havuzuna yönlendirilir. Bu, tokenlerin değerli olmasını sağlar ve onları uzun vadede tutan yatırımcıları ödüllendirir.

Qube token sahipleri ayrıca yönetime katılabilir ve InQubeta ekosisteminin merkezinde yer alan temel teklifleri belirleyebilir. Bu çok önemlidir ve geleneksel kitle fonlaması platformlarına kıyasla topluluğun platformun başarısına aktif olarak dahil olmasını sağlar.

Güvenlik her başarılı token için kritik öneme sahiptir ve iddialara göre, QUBE token kapsamlı kontrollerden geçmiştir. Önde gelen akıllı sözleşme denetim firmalarından üçü, Hacken, Consult ve Block Audit, QUBE’nin kodlarını doğruladı ve onayladı ve kullanıcıların fonlarının güvenlik ihlallerine karşı güvenliğini ve korunmasını sağladı.

Proje ile ilgili detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

QUBE Tokenları Nasıl Satın Alınır?

Açıklamalara göre QUBE token şu anda ön satış aşamasında ve herkes resmi web sitesinden mümkün olan en düşük fiyata satın alabilir. InQubeta ekibi, minimum yatırım tutarını 50 $ olarak belirleyerek ön satışı yatırımcı dostu hale getirdi. Bu da herkesin tokenlara erişebileceği ve ödül sisteminden faydalanabileceği anlamına geliyor.

Proje şu ana kadar 100.000 $’ın üzerinde para topladı ve ETH, USDT ve BTC dahil olmak üzere çeşitli ödeme seçenekleri mevcut. Ön satışın ardından QUBE token sahipleri, ödül havuzuna tahsis edilen alım satım vergilerinden elde edilen ödüller için InQubeta’nın staking dapp’i aracılığıyla varlıklarını stake edebilirler.

Sonuç olarak InQubeta, benzersiz kitlesel fonlama ekosistemi, etkileyici tokenomik özellikleri ve başarılı olmaya hazır olmasıyla haklı bir ilgi gördüğü iddia ediliyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.