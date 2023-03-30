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CoreDAO: Blockchain Trilemma ile Mücadele Eden Devrimci Bir Çözüm

20:36
30 Mart 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 3 Dakika
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Yapılan açıklamalara göre Core, kripto alanındaki sınırları zorlayan yeni bir katman bir blok zinciri olarak tanımlanıyor. Bitcoin ve Ethereum’dan esinlendiği ifade edilen Core, her birinin süper güçlerini sentezleyerek bu blok zinciri devlerinin ötesine geçmeyi hedefliyor. Blok zinciri tarihi, felsefesi ve inovasyonunun bir öğrencisi olduklarını ifade eden Core, merkeziyetsizlik, güvenlik ve ölçeklenebilirliği en iyi şekilde dengelemeyi amaçlıyor.

Core’un ilerlemeleri olmadan kripto paranın,merkezsizlik, güvenlik ve ölçeklenebilirliğin asla aynı anda elde edilemeyeceğini belirten “Blockchain Trilemma” tarafından baskılandığı ifade ediliyor. Trilemma ile doğrudan mücadele eden Core DAO katılımcıları, Satoshi Plus olarak bilinen ve Bitcoin’in İş İspatının (PoW) merkezsiliği ve güvenliği ile Delegated Proof of Stake’in (DPoS) ölçeklenebilirliğini bir araya getiren benzersiz bir mutabakat mekanizması tasarladıklarını iddia ediyor.

Satoshi Plus konsensüsü ile hem Bitcoin madencileri hem de CORE token sahipleri BTC hash güçlerini ve stake edilmiş CORE’larını merkezi olmayan bir doğrulayıcılar grubuna devrederek ağ güvenliğine katılabilirler. Bitcoin’in merkeziyetsizliği ve DPoS’un ölçeklenebilirliği sayesinde Core’daki doğrulayıcıların güvenli ve hızlı bir şekilde blok üretebileceği ve işlemleri doğrulayabileceği ifade ediliyor. Blok zinciri ilkelerinin bu sentezi göz önüne alındığında, Core DAO katılımcılarının artık blok zinciri inovasyonunda düşünce liderleri olarak görülebileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Yapılan açıklamalara göre tüm blok zincirlerinin en iyi özelliklerinden yararlanmaya devam ettiği iddia edilen Core, aynı zamanda EVM uyumlu ve Ethereum tabanlı zincirlerden akıllı sözleşme uygulamalarının kolayca uygulanmasına olanak tanır. EVM uyumluluğu seçimi, diğer Core tasarım seçimleri gibi, diğer zincirlerin ödünleşimlerine ilişkin yıllarca süren araştırmalardan kaynaklanıyor. Bu öğrenci benzeri yaklaşım, Core’un merkezsizlik ve özgürlüğe odaklanan blok zinciri felsefesinin özünü somutlaştırmasını sağlar.

Felsefe ve inovasyondan ilham aldığı ifade edilen Core’un büyük ve hevesli olduğu iddia edilen topluluğu Twitter’da 1,7 milyondan fazla takipçi ve Discord’da 239.000’den fazla üyeden oluşuyor. İddialara göre zincir üzerindeki faaliyetlere de yansıyan son CORE token airdrop’u 1,2 milyondan fazla katılımcı tarafından kabul edilerek tüm zamanların en büyük akıllı sözleşme etkileşimlerinden biri haline geldi. İleriye bakıldığında, Core’un Layer Zero gibi üst düzey projelerle yaptığı son entegrasyonların, daha fazla proje Core fırsatını görmeye devam ettikçe benzersiz bir ekosistem gelişimine öncülük edebileceği dile getiriliyor.

Önde gelen kurucular, büyüyen bir topluluk ve çığır açtığı iddia edilen bir fikir birliği mekanizması ile Core, blok zinciri alanında devrim yaratmayı hedefliyor.

CoreDAO Hakkında

CoreDAO, merkezi olmayan, güvenli ve ölçeklenebilir bir web’e güç sağlamak için Bitcoin madenciliği hash oranından ve Ethereum Sanal Makinesinden (EVM) doğrudan yararlanan yenilikçi bir fikir birliği mekanizması olan Satoshi Plus tarafından desteklenen yeni bir bağımsız blok zinciri. Core DAO’nun doğuşu ve ilham kaynağı Bitcoin ve Ethereum, ancak amacının bu blok zinciri devlerinin ötesine geçmek olduğu ifade ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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