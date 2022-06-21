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Şu anda piyasada Binance, Huobi, Bybit ve KuCoin gibi ana akım işlem platformları da dahil olmak üzere sürekli vadeli işlem sözleşmelerini destekleyen birçok platform mevcut. Yapılan açıklamalara göre vadeli işlemlere yeni başlayanlara, yüksek eşiklere sahip profesyonel işlem platformlarını kullanmaları tavsiye edilmiyor. CoinEx ise kendisi gibi düşük eşiklere ve kolay işlemlere sahip bir işlem platformu seçilmesini öneriyor.

CoinEx vadeli işlemlerin avantajları ise 5 açıdan şu şekilde sıralanıyor:

CoinEx vadeli işlemler basit, kullanımı kolay ve pratik işlemlere sahip

Yapılan açıklamalara göre her şeyden önce, Binance ve Bybit gibi yüksek eşikli vadeli işlem platformlarıyla karşılaştırıldığında, CoinEx vadeli işlemler basit, kullanımı kolay ürünler sunuyor. Tüm kripto para yatırımcılarının kolaylıkla vadeli işlem gerçekleştirmesine olanak sağlamayı, vadeli işlemleri profesyonel yatırımcılara ait olan özel alanın dışına taşımayı amaçlıyor.

Her şeyden önce, kolay işlemler, pratik bir şekilde emir verme ve net pozisyon bilgileri ile CoinEx kullanıcıları, son derece sorunsuz bir süreçle vadeli işlem gerçekleştirebilir. İkinci olarak, CoinEx’te vadeli işlem gerçekleştirmeden önce, kullanıcılar platform tarafından sunulan işlem kılavuzları aracılığıyla kilit noktalarda hızlı bir şekilde uzmanlaşabilir. Bu da vadeli işlemlerde yaygın tuzaklardan kaçınmalarına yardımcı olur.

Vadeli işlem işlevleri açısından ise CoinEx vadeli işlemler, Kârı al- Zararı Durdur, tek tıkla likidasyon ve vadeli işlem hesap makinesi gibi geniş kapsamlı, kullanımı kolay her türden işlevi destekliyor, bu işlevler aracılığıyla kullanıcılar pozisyonlarını kolaylıkla yönetebilir.

CoinEx’te güvenlik ihlali yaşanmadı

2020 yılında, KuCoin bir siber saldırı olayı yaşadı ve yaklaşık 275 milyon USD’lik fon kaybetti. Binance de bilgisayar korsanları tarafından çeşitli güvenlik saldırılarına maruz kaldı.

Yapılan açıklamalara göre CoinEx, 5 yıl önce kuruluşundan bu yana herhangi bir güvenlik ihlali yaşamadı ve sistem güvenliğinin oldukça sağlam olduğu ifade ediliyor. CoinEx, %100 rezerv garantisi sunuyor ve uyguluyor. Kullanıcıların varlıklarını hiçbir nedenle başka amaçlar için kullanmadığı ve kullanıcıların, varlıklarını çekmesi gerektiğinde, kullanıcılara %100 ödeme yaptığı ifade ediliyor. Ayrıca, CoinEx çoklu güvenlik stratejileri benimsedi, sistemin ve kullanıcı varlıklarının güvenliğini kapsamlı bir şekilde korumak için kapsamlı güvenlik koruması sistemi kurdu. Örneğin, zaman zaman sistemin güvenliğine ilişkin penetrasyon testleri (sızma testleri) gerçekleştirir, güvenlik açıklarını zamanında giderir ve sistemdeki anormal değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izler.

CoinEx, tüm kripto alanlarını içeren kapsamlı bir ürün ailesine sahip.

Vadeli işlemlerin yanı sıra, CoinEx marj işlem, AMM, madencilik, finansal ürünler ve CoinEx Dock vb. ürün ve hizmetleri de sunuyor. Platform, BTC, BCH, ETH ve stablecoin işlemlerini desteklerken, yaklaşık 1000 işlem piyasasını ve 500’den fazla yüksek kaliteli yenilikçi kripto para birimini destekliyor. Ayrıca CoinEx, ViaBTC Group bünyesinde yer alan bir borsa olarak madencilik havuzu, borsa, kripto para cüzdanı, halka açık zincir ve yatırım alanı gibi ekosistemin tüm kaynaklarını bir araya getirerek endüstriye birlikte odaklanıyor. Ekibin açıklamalarına göre şu anda CoinEx, yüksek hızlı ve istikrarlı performansı, sorunsuz para yatırma ve çekme deneyimi ile dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından ilgi görüyor. Ayrıca CoinEx, kapsamlı, istikrarlı bir hizmet ekosistemi kurmak için çaba göstermeye devam ediyor.

Profesyonel bir teknik ekibe sahip olan CoinEx, yılların getirmiş olduğu kripto uzmanlığına sahip

Resmi tanıtımına göre CoinEx, sistem, işlem ve cüzdan güvenliği alanlarında zengin deneyime sahip teknik uzmanlardan oluşan bir kurucu ekibe sahip. CoinEx’in kurucusu Haipo Yang, ilk zamanlarda ViaBTC madencilik havuzunun tüm kodlamasını kendi yazarak piyasaya sürdü. Haipo Yang’ın endüstride üstün bir teknik güce sahip olduğu söyleniyor. Ayrıca, CoinEx çekirdek takımı üyeleri, kripto para sektörünün en erken girişimci ve yatırımcıları olan, dünyanın önde gelen internet ve finans şirketlerinden. Ekip, Ar-Ge ve küresel işlem alanlarında zengin deneyime sahip olarak lanse ediliyor.

Teknik alanda ise açıklamalara göre CoinEx, dünyanın ilk 10.000 TPS işlem eşleştirme motorunu başarıyla geliştirdi. Platform, saniyede 10.000 işleme kadar işlemleri desteklerken, eş zamanlı büyük işlemleri de istikrarlı bir şekilde gerçekleştirebilir. Ayrıca, CoinEx’te gerçekleştirilen para yatırma işlemlerinin 5 dakika gibi kısa bir sürede hesaba ulaştığı, küçük miktarlardaki dijital para çekme işlemlerinin de anında gerçekleştirilebildiği ifade ediliyor. Yükselen bir işlem hacmine sahip boğa piyasasında bile CoinEx sisteminin istikrarlı ve sağlam olduğu ifade ediliyor.

Kullanıcı deneyimlerine odaklanan CoinEx, küreselleşmeye devam ediyor

Küresel varlık oluşturma sürecinde CoinEx, her zaman ürünleri, hizmetleri ve kullanıcı deneyimini ilk sıraya koyuyor, uluslararası pazarı genişletirken hala ürün geliştirme ve kullanıcı öncelikli olma ilkesine bağlı kalıyor. Şu anda, CoinEx küresel pazarda 7/24 hizmet veriyor. Dünya çapında 16 dili desteklerken yeni pazarlara açılmaya devam ediyor

Yapılan açıklamalara göre tüm CoinEx ürünlerinin etkileşimli deneyiminin tasarımında estetik, sadelik, kusursuzluk ve pratiklik gibi unsurların bir araya getirildiği ve kullanıcılara kolay, kısa ve öz bir işlem deneyimi sunulduğu belirtiliyor. Bu, ayrıca CoinEx ekibinin kendini her zaman ürün sistemini sürekli olarak geliştirmeye, kullanıcılara kullanımı daha kolay ve daha detaylı, tek duraklı kripto para işlem hizmetleri sunmaya adadığını gösteriyor.

Genel olarak, kullanıcılar uygun bir vadeli işlem platformu seçerken, yalnızca platformun güvenliğini değil, aynı zamanda ürünlerinin kullanımı kolay olup olmadığını ve işlemlerinin basit olup olmadığını da düşünmeli. Ayrıca, kripto para işlemlerinde verimlerini ve deneyimlerini artırmak için platformun ürün ve hizmetlerini de göz önünde bulundurmalılar.

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