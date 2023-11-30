Coinbase CEO’su Konuştu! SEC’e Kripto Para ve Belirsizlik Eleştirisi

CEO Brian Armstrong tarafından yönetilen San Francisco merkezli kripto para borsası Coinbase, kendisini ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile bir düzenleme fırtınasının ortasında buldu. Düzenleyiciden netlik arayan çok sayıda toplantıya rağmen Coinbase, lisanssız bir menkul kıymetler borsası işletmekle ilgili suçlamalarla karşı karşıya kalarak inceleme altında kalmaya devam ediyor.

Kripto Para Alanında SEC Açmazı: Türbülansın Ortasında Netlik Arayışı

Son 18 ayda SEC ile yapılan 30 toplantıya rağmen Coinbase, platformunda listelenen çeşitli kripto varlıklarının yasal durumu hakkında henüz önemli bir geri bildirim alamadı. SEC’in Mart ayında aldığı Wells Bildirimi, Haziran ayında suçlamalara dönüştü ve Coinbase’i lisanssız bir menkul kıymetler borsası işletmekle suçladı.

SEC’in Solana, Polygon ve Cardano gibi varlıkları lisanssız menkul kıymetler olarak sınıflandırması, Coinbase’in iddiaları şiddetle reddetmesiyle yasal bir savaşa yol açtı. Düzenleyici belirsizliğin ortasında Coinbase, işlerini rahat bir şekilde yürütmek için uluslararası yolları araştırıyor.

Armstrong, İngiltere’nin Finansal Davranış Otoritesi (FCA) tarafından sağlanan netliğe karşılık olarak SEC’in tutumunun tam bir zıtlık oluşturduğuna işaret ediyor. Hem emtialar hem de menkul kıymetler için sağlanan tekil gözetimi vurgulayarak Birleşik Krallık’taki sorunsuz düzenleyici ortamın altını çiziyor.

İngiltere’nin Kripto Dostu Duruşu: Coinbase’in Stratejik Hamleleri

ABD’nin aksine, Başbakan Rishi Sunak yönetimindeki İngiltere kripto yanlısı bir duruş benimsedi. Coinbase, kripto ve Web3 dostu bir ortamı teşvik eden İngiltere yetkililerinden gelen olumlu karşılamaya dikkat çekti

Armstrong, kripto para borsası Coinbase‘in uluslararası genişleme stratejisinde yinelediği bir duygu olan düzenleyici netlik arzusunu vurguladı. Şirket, halihazırda ülkede çok sayıda yüksek teknoloji işi yaratmış olan İngiltere’deki kripto ekosisteminin büyümesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Geleceğe Bakış: Yasal Savaşlar ve Kongre Umudu

Kripto para borsası Coinbase ABD’de yasal zorluklarla karşılaştığından, Armstrong SEC’den netlik ihtiyacını ifade ediyor ve yasama müdahalesini umuyor. Devam eden yasal işlemlerle Coinbase, içtihat oluşturmak için mahkemeden yararlanmanın gerekli olabileceğini tahmin ediyor.

Armstrong ayrıca, kripto endüstrisindeki düzenleyici kaygıları ele alan Meclis’teki tasarılara atıfta bulunarak potansiyel kongre eylemine umut bağlıyor. Netice olarak kripto para borsası Coinbase’in yolculuğu, kripto para platformları ve düzenleyici kurumlar arasındaki karmaşık etkileşimi yansıtıyor. Kripto endüstrisi gelişen düzenleyici manzaralarla boğuşurken, Coinbase’in deneyimi açık kurallar ve uluslararası işbirliğinin gerekliliğinin altını çiziyor.