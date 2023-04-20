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Çin’in Kripto Desteği Balon Mu? Son Gelişmeler Neler?

Tüm kripto yatırımcıları haziran ayına dair büyük beklentilere sahip. Peki bu abartılıyor mu?
21:45
20 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

2021 yılında kripto paralara savaş açan Çin hükümeti şimdi Hong Kong eliyle piyasaları desteklemeye başladı. Haziran ayında devreye alınacak yeni kurallar yatırımcılara umut veriyor. Peki bu destek abartılıyor mu? Bölgedeki yatırımcılardan gerçekten büyük bir talep patlaması görecek miyiz? Bugün talebi ölçmenin kolay bir yolu var.

Hong Kong Kripto Para

Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası (HKSE) tarafından yayınlanan bir rapora göre, iki Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) ve bir ETF’i HKSE’de listelenmiş durumda. 16 Aralık 2022’den 7 Şubat 2023’e kadar günlük işlem hacminde ortalama 9,30 milyon Hong Kong doları (1,19 milyon dolar) oldu. Asya’da kripto ETF ürünlerine bu tür bir erişim sağlayan ilk bölge olan Hong Kong borsa operatörleri, “sanal varlık gelişimindeki fırsatları yakalamadaki” rolü için düzenleyici netliği övdü. Fakat bir sorun var. 17 Nisan’da CME Group’ta listelenen Bitcoin ve Ether vadeli işlem ve opsiyonlarının günlük ortalama nominal değerinin 3 milyar doları aştığını gördük. Benzer şekilde, NYSE Arca’da listelenen ProShares Bitcoin Strategy ETF’nin günlük ortalama hacmi yaklaşık 196 milyon dolar.

Sorun şu ki Hong Kong’un aksine, ABD’de kripto ETF’lerine ilişkin düzenleyici netlik bulunmamakta ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, ProShares Bitcoin ETF gibi vadeli işlemlere dayalı Bitcoin ETF’lerini onaylamış olsa da, ülkedeki en büyük OTC Bitcoin fonu olan Grayscale Bitcoin Investment Trust’ın listelenmiş bir spot ETF’ye dönüştürülmesini reddetti. Benzer şekilde Komisyon, Ark Investment Management’ın ARK21 Shares Bitcoin ETF’sinin listeleme başvurusunu da reddetti.

Tüm Hong Kong kripto borsa yatırım fonlarının günlük işlem hacmi Aralık ayı ile Şubat ayı başı arasında ortalama 1,19 milyon dolar olarak gerçekleşti. Peki düzenleyici baskıya rağmen neden ABD, Hong Kong’un çok daha ötesinde? İşlem hacmine bakılırsa Hong Kong bölgesindeki yatırımcıların kripto yatırım ürünlerine talebi oldukça zayıf.

Kripto Paraların Geleceği

Önümüzdeki Haziran ayında bireysel yatırımcıların kripto paralara yatırım yapmasının önü açılacak. Şimdilik talep tatmin edici değil ve eğer bireysel talep de benzer şekilde zayıf kalırsa kripto paraların Haziran ayında beklediği yükseliş hayalden öteye geçemeyecek. Bölgede Çinli zenginlerin yaklaşık 500 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor ve Web3 odağında kripto endüstrisine kurumsal talep devam ediyor.

Haziran ayında yayınlanacak yeni kuralların hacimlere etkisini hep beraber göreceğiz. Ancak şimdilik yatırımcıların Haziran rallisi konusunda temkinli olması gerektiğini gösteren önemli bir sinyal olarak bu hacimleri göz ardı etmemeliyiz.

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