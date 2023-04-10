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  •   Çin Detayına Dikkat! 119 Yıllık Maersk’e Rakip Oldular! Kripto Bu işin Neresinde?

Çin Detayına Dikkat! 119 Yıllık Maersk’e Rakip Oldular! Kripto Bu işin Neresinde?

Kripto paraların sırtında yükselen blockchain ürünleri çok daha ileri gidecek. Birileri vazgeçse de Çin işin ciddiyetinin farkında.
18:00
10 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Danimarka kökenli deniz taşımacılığı şirketi tam 119 yıldır faaliyet gösteriyor. Sadece geçen yılki kazançları ise 116 milyar dolardı. Maersk bugüne kadar birçok yeni şey gördü. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar, faks makinesi ve daha niceleri. Hepsi onun işini kolaylaştırdı ve işine yaradığı sürece teknolojiye her zaman meraklı oldular.

Blockchain Lojistiğinde Rakip

Danimarkalı lojistik firması Maersk’in geçen yıl blockchain tabanlı tedarik zinciri platformunu sonlandırmasının ardından, endüstri kurucuları küresel ticarette blockchain uygulamalarından vazgeçmedi. Blockchain ticaret uygulamalarına odaklanan ve kâr amacı gütmeyen bir konsorsiyum olan Hong Kong merkezli Global Shipping Business Network (GSBN), uzun vadede çok önemli bir lojistik aracı olarak blockchain konusunda kendinden emin görünüyor.

Çin ve Hong Kong uzun vadede blockchain tabanlı çözümlerin tam manasıyla bu konuda ihtiyaç duyulan şey olacağını düşünüyor. The South China Morning Post tarafından yayınlanan bir rapora göre GSBN şu anda Maersk’in TradeLens aracına alternatif olarak tanımlanabilecek dünyanın en büyük platformlarından birini işletiyor. Platform, güçlü veri yönetişimine sahip izinli bir blockchain’e dayanıyor ve yalnızca yetkili tarafların nakliye ile ilgili verilere katkıda bulunmasına ve bunları görmesine izin veriyor.

Hong Kong, Çin ve Blockchain

Çin ve Hong Kong, liderliği ele geçirmek için blockchain lojistik sektörüne para akıtıyor. Kripto paralar blockchain teknolojisinin temelini oluşturuyor. Daha da önemli bu teknolojinin ilerlemesi ve yeni kullanım durumlarının keşfedilmesi için de kripto topluluğu yoğun mesai harcıyor. Üstelik dünyanın her yerinden geliştiriciler her gün yeni bir ürün ortaya koyuyor. Blockchain birileri tarafından eskisi kadar önemsenmese de Çin, Hong Kong bunun potansiyelinin farkında. İşte bu yüzden Çin kendi dijital yuan’ını diğer tüm devletlerden önce dolaşıma soktu.

Maersk gibi büyük endüstri firmalarının benzer projeleri sonlandırmasına rağmen GSBN CEO’su Bertrand Chen, blockchain’in endüstride henüz yaygınlaşmadığından emin, ancak benimsenmesi bir on yıl daha sürebilir.

Chen “Bence pek çok insan için bu sektörün dijitalleştiği net bir şekilde anlaşılıyor” dedi ve küresel ticaretin 2032 yılına kadar “kalem ve kağıt” kullanmaya devam etme şansının olmadığını savundu. Yönetici, Çin’in blockchain lojistiğinde başı çektiğini çünkü ülkenin sektöre para akıttığını öne sürdü. Ayrıca birçok yerel blockchain çözümünün şimdiye kadar Çin’e özgü olduğunu da kabul etti.

“Bir politika olduğu için bir sektöre bu kadar çok para yatırdığınızda, potansiyel olarak şanslı olmanız kaçınılmazdır”.

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