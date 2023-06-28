Okuma Süresi: 3 Dakika

EDX Markets desteğiyle birlikte çoğu yatırımcının unuttuğu Bitcoin forku BCH üç haneli fiyat artışı gördü. Henüz 130 dolar seviyelerindeyken yaptığımız 200 dolar üstünde yeni zirve uyarısı yerini buldu ve fiyat kritik direnci aşarak yeni zirvesine ulaştı. Peki bundan sonra ne olacak? Yükseliş devam edecek mi?

Bitcoin Cash (BCH)

Çatallanmış bir ağın yerel kripto para birimi orijinal ağınkinden daha iyi performans göstermesi pek sık rastlanan bir şey değildir. Bitcoin Cash yatırımcıları Haziran ortasından bu yana gösterdiği performans karşısında adeta havalara uçtu. Perspektif olarak, BCH son yedi günde %115’lik bir ralliyle 234 doları gördü. BCH son bir aylık dibinden tam %154 oranında yukarı çıktı.

Kripto para birimi, bu yazının yazıldığı sırada, Mayıs 2022 seviyelerinde işlem görüyordu. BCH’nin parabolik hareketi onu aşırı alım bölgesine itti. Özellikle son iki haftada elde edilen güçlü rallinin ardından Bitcoin Cash için büyük bir satış dalgası söz konusu olabilir. Ancak, mevcut rallinin ardındaki nedenleri anlamak, ne bekleneceğine dair fikir verebilir.

BCH Coin Yorum

Şu ana kadar büyük bir ralliyi tetiklemeye yetecek hiçbir resmi açıklama yapılmadı. Bununla birlikte, arada bir beklenmedik bir kripto para biriminde bir artış görüyoruz. Bunun nedeni, balinaların yukarı itebilecekleri ve bireysel yatırımcı segmentini çekme eğiliminde olan bir kripto para biriminin arkasında toplanmasıdır.

EDX Markets fiyatı destekleyen tek gelişme ve belki de SEC altcoinleri hedef alırken onun emtia olarak sınıflandırılması ihtimali de yükselişe gerekçe olarak gösterilebilir. Teknik cephede short likidasyonlar da fiyatları yükseltiyor olabilir. BCH‘nin long ve short likidasyonlarına bakıldığında, short likidasyonların son birkaç günde daha baskın olduğu görülüyor. Aynı dönemde long pozisyonların da artması yükseliş yönünde yoğun bir iyimserlik olduğunu gösteriyor.

Arz dağılımı metriği, balinalar arasındaki fikir ayrılığını gözler önüne seriyor. Örneğin, en büyük balina kategorisi (1 milyondan fazla BCH tutan) son iki haftadır alım yapıyor. Bu durum, birçok üst balina kategorisini son üç gün içinde aynı şeyi yapmaya teşvik etti.

Arz dağıtım metriği, balinaların Bitcoin Cash rallisine aktif olarak katıldığını doğruladı. Yatırımcılar, bu süreçte önemli ölçüde kâr elde edildiğini de unutmamalıdır. Özellikle 100.000 ila 1 milyon aralığındaki bazı balinalar bir süredir satışa başladı.

BCH Coin fiyatı zirvede açığa satış yapmayı planlayanları hayal kırıklığına uğratabilir bundan doları yukarı yönlü iğne ihtimali göz ardı edilmemeli. Eğer fiyat 175 dolar altı kapanışlar görürse 155 ve 110 dolar seviyelerine gerçek bir düşüş başladığını görebiliriz. Fakat mevcut seviye riskli olmaya devam ediyor.