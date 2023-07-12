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Chainlink (LINK) yatırımcıları geçtiğimiz birkaç hafta içinde portföylerinin %20’nin üzerinde büyüdüğünü gördü, ancak bu, ekibin iddialı açıklamasına göre, InQubeta (QUBE) yatırımcılarının ön satışının on aşamasının her birinde artan fiyatlandırma yapısı sayesinde kazanacakları ile karşılaştırıldığında hiçbir şey değil. Erken alım yapan InQubeta yatırımcıları, iddialara göre, varlıklarının değerinin 4 kat arttığını görebilirler.

InQubeta’nın ön satışı, yapay zeka (AI) devriminin bir parçası olmak isteyen birçok kripto para birimi ve ana akım yatırımcının ilgisini çekmiş olabilir. Son teknoloji platformu, birçoğu milyonlarca insanın hizmetlerini kullanmasını engelleyen elitist gereksinimlere sahip olan ana akım yatırım kuruluşlarına engelsiz bir alternatif sunarak yapay zeka yatırımlarını daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

InQubeta (QUBE) Yatırımcıları ve Chainlink

İlk aşamalarında 1000.000 doların üzerinde token satılan InQubeta ön satışının başarısı, teklifleri çeşitli sektörlerde daha büyük bir rol oynadığı için son birkaç yıldır yapay zeka endüstrisine yönelik tutumları izleyen yatırımcılar için şaşırtıcı olmayabilir. AI alanındaki gelişmeleri destekleyen şirketlere fon akışı 2015’ten bu yana %1.000’in üzerinde artarak 2022’ye kadar 12 milyar dolardan 120 milyar dolara çıktı. AI’ye yapılan yatırımların 2030 yılına kadar %1.500’ün üzerinde artması ve sektördeki yatırımların 2030 yılına kadar 1,5 trilyon doları aşması öngörülüyor.

InQubeta ağı, yatırımcıların yapay zeka sektöründeki yatırım fırsatlarına erişebilmeleri için daha verimli ve erişilebilir bir ortam yaratmak amacıyla non fungible tokenlerin ve akıllı sözleşmelerin gücünü kullanmakta.

QUBE süreci

Finansman ihtiyacı olan girişimler, InQubeta’nın Ethereum tabanlı blok zincirinde, şirketlerinde öz sermayeyi ifade eden NFT’ler yaparak sermaye toplayabilir. Bu tokenler, InQubeta ekibi tarafından onaylandıktan sonra ekosistemin NFT pazarında listelenir.

NFT’ler daha sonra arkalarındaki firmaları umut verici bulan yatırımcılar tarafından satın alınabilir. Yatırımcılar, endüstrileri dönüştürmeye devam edebilecek şirketlerin bir parçası olurken, şirketler de projeleri ilerletmek için ihtiyaç duydukları nakdi elde ediyor. Bu, daha erişilebilir yatırım fırsatları arayan yatırımcılar ve büyümek için sermayeye ihtiyaç duyan şirketler için bir kazanç olabilir.

InQubeta ağındaki işlemler, kendi yerel tokenleri olan $QUBE ile yapılır. Deflasyonist sistemler ve sabit bir token arzı, uzun vadeli fiyat artışını önemli ölçüde teşvik ettiğinden, $QUBE tokenlerini elde tutmak, AI girişimlerine yatırım yapmak kadar karlı olabilir. InQubeta ağındaki deflasyonist protokoller, cüzdanları yakmaya giden tüm işlemler için %2 vergi içerir.

QUBE tokenlarını ellerinde tutmayı tercih eden yatırımcılar, blok zincirinin çalıştırılmasına yardımcı olmak için bunları stake edebilir ve ödül olarak ek tokenlar alabilir. QUBE tokenleri ayrıca yatırımcılara InQubeta projesinin operasyonları ve gelişiminde söz hakkı veriyor.

Chainlink (LINK)

Chainlink, kripto para yatırımcılarının daha fazla yükselişe geçmesi sayesinde fiyatların artmasıyla son birkaç hafta içinde çoğu kripto paradan daha fazla büyüme kaydetti. Chainlink’in platformu, blok zincirleri ve blok zinciri olmayan sistemler arasındaki iletişimi kolaylaştırarak geliştiricilerin daha güçlü akıllı sözleşmeler ve harici ortamlardan veri çıkarabilen merkezi olmayan uygulamalar yapmalarını sağlıyor.

Özet

InQubeta ön satışı, finansmana ihtiyaç duyan yapay zeka girişimlerini erişilebilir fırsatlar arayan yatırımcılarla bir araya getiren çözüm tabanlı yaklaşımı sayesinde kripto para alanındaki en sıcak konulardan biri.

InQubeta’nın yapay zeka ile olan bağlantısı, bu alanda yenilik yapan projelerin 2030 yılına kadar 1,5 trilyon doları aşan bir yatırım akışı görmesi nedeniyle ön satışını yönlendiren bir başka faktör olarak iddia ediliyor. Ön satış sona erdiğinde ve tokenlar borsalarda satışa sunulduğunda ekibin açıklamasına göre InQubeta fiyatları yükselecek.

Presale – Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.