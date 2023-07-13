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Yatırımcıların önümüzdeki altı ay içinde atacakları adımlar, bir sonraki boğa koşusundaki performanslarını büyük ölçüde belirleyecek olabilir. Kurumsal likidite akışı, önümüzdeki döngüyü ilgi çekici bir döngü haline getirmeyi vaat ediyor ve yatırım yapılacak altcoinleri belirleme zamanı çoktan başlamış olabilir.

Yatırımcıların gözlemlemesi gereken yaygın tezlerden biri, son döngünün en iyi altcoinlerinin düşük performansı olabilir. Eski teknoloji üzerine inşa edilen altcoinlerin zayıf performansa yol açabileceği iddia ediliyor. Bu nedenle, önümüzdeki döngü boyunca DeFi projelerinin tercih edilebileceği düşünülüyor. İddialara göre Cardano (ADA) ve Filecoin (FIL) bazı zorluklarla karşı karşıya ancak DigiToads (TOADS) 2023’te 100 kat büyüyebilir.

DigiToads (TOADS)

İddialara göre DigiToads, bir sonraki boğa piyasasında daha iyi performans gösterecek yeni bir projenin bir örneğini sunuyor ve analistler TOADS’ın yıl sonundan önce 100 katına çıkmasını bekliyor. Güçlü bir değer önerisi, düşük piyasa değeri ve agresif deflasyonist tokenomikler tarafından yönlendirilen $TOADS’un ilgi çekebileceği iddia ediliyor.

DigiToads, bir pasif gelir kaynağı sağlayan ve Toads Koleksiyonu için değer kazanan bir taban fiyatı garanti edecek olan NFT stake etme mekanizması aracılığıyla NFT’ler için yeni bir kullanım durumu sunuyor.

Ancak ekibin iddialı açıklamasına göre analistler fiyat tahminlerini doğrularken Toad Tax ve Platinum Toads girişimine odaklandı. Kurbağa Vergisi, Bataklık (DigiToads ekosistemi) üzerinden sürekli bir gelir akışı sağlamaktadır.

Bu vergilendirme sistemi her işlemin %2’sini yakar, yani $TOADS piyasadaki en deflasyonist ERC20 coinlerinden biri olarak yer alır ve kıtlık değeri artırır. Ekosistem aktivitesi ve yanma oranı arasındaki bağlantı, dikkate değer bir volan etkisi yaratabilir.

İddialara göre Platinum Toads girişimi, TOADS’ı sıradan sahipler için aktif bir varlık yönetimi işlevini entegre eden birkaç DeFi protokolünden biri haline getiriyor. Protokol, her ay hazinenin uzaktan kontrolünü zincir üzerindeki en karlı yatırımcılara dağıtır. Bu kullanıcılar DeFi’den değer çeker ve bunu $TOADS sahipleriyle paylaşır.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) 2017 yılında piyasaya sürüldüğünde, Ethereum’a (ETH) daha şık, daha ölçeklenebilir ve daha çevreci bir alternatif sundu. Charles Hoskinson’ın geliştirmeye yönelik bilimsel yaklaşımı, sofistike blok zinciri mimarisinin yaratılmasına yol açtı.

Yine de Cardano (ADA), neredeyse her ölçüye göre, aşırı değerli olmaya devam ediyor. Büyük piyasa değeri son boğa piyasasından kalmadır ve Cardano (ADA) sahiplerinin çoğu gerçekleşmemiş zararlar üzerinde oturmaktadır.

SEC’in Cardano’yu (ADA) bir menkul kıymet olarak kabul etmesi, Robinhood gibi önde gelen birkaç perakende kripto erişim noktasının tokenı listeden çıkarmasına ve halihazırda devam eden likidite sıkışıklığını daha da kötüleştirmesine neden oldu. Analistler 2024 yılında ADA’nın 0,50 ila 0,60 $ arasında işlem göreceğini tahmin ediyor.

Filecoin (FIL)

Filecoin (FIL) SEC’in menkul kıymet olarak kabul ettiği bir başka altcoin’di ve bu düzenleyici eylem önemli bir belirsizlik yarattı. Piyasalar ve yatırımcılar, $FIL’in değeri üzerinde baskı yaratan belirsizlikten hoşlanmazlar.

Filecoin (FIL), depolama sistemlerine yönelik artan talebin yarattığı rüzgârdan faydalanıyor ve merkezi olmayan çözümü kripto kullanıcılarına içsel olarak hitap ediyor. Buna ek olarak, değişmez veri depolama kavramı, dünya genelinde baskıcı hükümetlerin yükselişiyle birlikte giderek daha popüler hale geldi.

Analistler, $FIL için 2024 yılında 7,58 ila 9,29 $ arasında iyimser bir aralık öngörerek mevcut baskıyı geçici olarak algıladıklarını gösteriyor.

Sonuç

İddialara göre kripto piyasaları hiper-verimli bir değerleme sistemi sunar: Piyasa talebi fiyatı belirler. Yenilik yapan ve son kullanıcılar için daha fazla fayda sağlayan ürünler doğal olarak daha fazla yatırımcı çekiyor olabilir.

DigiToads’un deflasyonist bir tokena sarılmış modern bir yatırım aracı sunması, tecrübeli yatırımcıların ilgisini çekmiş olabilir.

Presale – NFT – Opensea – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.