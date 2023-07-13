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  •   Dapper Labs Yeniden Küçülmeye Gitti, 51 Kişi İşsiz Kaldı!

Dapper Labs Yeniden Küçülmeye Gitti, 51 Kişi İşsiz Kaldı!

Özet

  • NBA Top Shot ve Flow Blockchain'in arkasındaki şirket Dapper Labs, 51 tam zamanlı çalışan ve yükleniciyi işten çıkardı.
  • Dapper Labs CEO'su Gharegozlou, şirket sermayesinin iyi durumda olduğu ve faaliyetlerine devam edeceklerine dair güvence verdi.
  • CEO Gharegozlou'nun önceliklerinin şirketin temel misyonundan uzaklaştığı ve bunun zehirli şirket kültürüne neden olduğu iddia edildi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:15
13 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Dapper Labs CEO’su Roham Gharegozlou, bugün yaptığı açıklamada 51 tam zamanlı çalışan ve yükleniciyle yollarını ayırdıklarını, ancak şirketin sermayesinin iyi durumda olduğunu söyledi. Yeni işten çıkarma kararı, bu yılın Şubat ayında ve geçen yılın Kasım ayında yaşanan işten çıkarmaların ardından geldi.

Şirketin Geliri Büyük Oranda Düştü

NBA Top Shot ve Flow Blockchain‘inin arkasındaki şirket olan Dapper Labs, tam zamanlı personel ve yükleniciler de dahil olmak üzere 51 çalışanı işten çıkararak yeni bir işten çıkarma turu gerçekleştirdi. Bu karar, Şubat ayında yüzde 20 ve Kasım 2022’de yüzde 22 oranında gerçekleşen işten çıkarmaların ardından geldi.

Dapper Labs CEO’su Roham Gharegozlou, kararın zorluğunu kabul etti ancak daha yalın ve daha verimli bir şirket için bunun gerekli olduğunu vurguladı. Gharegozlou, hem Dapper Labs’in hem Flow’un misyonlarını sürdürmeye devam etmek için iyi sermayelendirildiklerine dair güvence verdi. Flow’un ayrı bir sermaye havuzuna sahip olduğunu ve ekibe kısa vadeli operasyonlar için token satmaya gerek kalmadan birkaç yıllık nakit akışı sağladığını belirtti.

Dapper Labs, NBA Top Shot ile erken bir başarı elde ederek Eylül 2021’de 7.6 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşırken, CryptoSlam’in sağladığı son veriler şirketin gelirinde önemli bir düşüş olduğunu gösteriyor. NBA Top Shot, Şubat 2021’deki zirvesinde 224 milyon dolar satış geliri elde ederken, geçen ay yalnızca 1.93 milyon dolar gelir elde etti.

Zehirli Şirket Kültürü

Eski çalışanlardan gelen bilgiler, Gharegozlou’nun abartılı yaşam tarzı ve bazılarının şirketin temel misyonundan uzaklaşmış olabileceğine inandığı ünlü ortaklıklara odaklanması da dahil olmak üzere öncelikleri hakkında endişelerini dile getirdi. Ayrıca, CEO’nun zorbalık yaptığı ve çalışanları kamuoyu önünde utandırdığı iddiaları da zehirli şirket kültürünün olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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