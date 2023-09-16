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En iyi altcoinlerden biri olduğu düşünülen Cardano (ADA), benimsenme seviyelerinde artış yaşıyor. Bu ADA için ne anlama geliyor? Ayrıca açıklamalara göre Base Protocol (BASE) fiyatı üzerinde hiçbir etkisi olmayan bir gerileme yaşadı. Yine de, iddialara göre VC Spectra (SPCT) satış öncesi performansla liderliğini sürdürüyor.

ADA Cardano Haberleri: İşlem Hacmi Ocak Rakamlarına Göre %1.700 Arttı

4 Eylül 2023 tarihinde Santiment, Cardano’nun yerel tokenı ADA’nın Ocak ayının sonlarından bu yana haftalık zincir içi işlemlerinde 1.700 artış gördüğünü bildirdi. Veriler ayrıca Cardano (ADA) hakkındaki tartışmaların da hız kesmediğini gösterdi.

DeFiLama’ya göre Cardano (ADA) ağının kilitli toplam değeri (TVL) de %200 artışla 150 milyon dolara yükseldi.

Haberler çıktığından beri Cardano’nun (ADA) fiyatı 0,250 dolar civarında kaldı. Piyasanın durgunlaşmasıyla birlikte, kısa vade için Cardano fiyat tahmini 0,260 dolar. Analistler, ADA’yı yatay çizgisinden çıkarmak için önemli haberlerin gerekeceğine inanıyor.

Ancak, bu yıl sonundan önce gerçekleşebilir. Analistlerin 2023 için Cardano fiyat tahmini 0,670 dolar. Bitcoin ETF başvurularının onaylanmasının ardından piyasanın boğa koşusuna çıkması bekleniyor ve analistler ADA’nın geride kalmayacağını düşünüyor.

Peki, ADA şu anda satın alınabilecek en iyi kripto mu? Henüz değil. İddialara göre analistlerin tavsiyesi, düz bir çizgiden çıkana kadar beklemek.

Base (BASE) İlk Büyük Kesintisini Yaşıyor

5 Eylül’de Coinbase’in ikinci katman ağı Base ilk kesintisini yaşadı. Base, geliştiriciler durmuş bloğu tespit edip düzeltene kadar 43 dakika boyunca blok üretmeyi durdurdu.

İlginç bir şekilde, haberin çıkmasının ardından BASE fiyatı 6 Eylül’e kadar %6,8 artarak 1,90$’dan 2,03$’a yükseldi. Ancak, bir hafta sonra, fiyat 13 Eylül’e kadar %42’lik büyük bir düşüşle 1,17 dolara geriledi.

Şimdi, analistlere göre, Bitcoin ETF başvuruları onaylandıktan sonra piyasada bir boğa koşusu yaşanırsa BASE 2023 bitmeden 3,76 dolara ulaşabilir.

Ancak, öngörülen bu artış için mevcut fiyatına kıyasla %200’ün üzerinde bir artış gerekiyor ki BASE’in son dönemdeki performansı göz önüne alındığında bu pek olası görünmüyor olabilir. Bu arada, bu getiri Cardano’nun (ADA) 2030 yılına kadar %162’lik projeksiyonunu aşıyor.

VC Spectra (SPCT) Yorumları

VC Spectra (SPCT), blok zinciri yatırım alanını demokratikleştirmeyi taahhüt eden merkezi olmayan bir hedge fonu. Platform, en iyi blok zinciri yatırım deneyimini sağlamayı amaçladıklarını iddia ediyor.

Açıklamalara göre kârı en üst düzeye çıkarmak için teknolojiden, en iyi ticaret stratejilerinden ve sürdürülebilir ve uzun vadeli bir yatırım yaklaşımından yararlanır. Token sahipleri ayrıca özel ön ICO’lar, üç aylık temettüler ve geri alımlar ve oy hakları hakkına sahiptir.

Dahası, başarılı olduğu iddia edilen halka açık ön satışı VC Spectra’yı (SPCT) rakiplerinden ayırmaya yardımcı oldu. Daha açık bir ifadeyle,ekibin iddialı açıklamasına göre 1. Aşama yatırımcıları ön satışın sonunda tokenlarından %900 oranında kâr elde edebilmiştir.

Ön satış şu anda 3. aşamada ve VC Spectra (SPCT) tokenları 0,025 dolardan satılıyor. İddialara göre SPCT tokenlarını şimdi satın alan bir kişi, 4. aşamada %32’lik bir artıştan ve 2023’teki ön satışın sonuna kadar %220’lik bir artıştan faydalanacak. Ayrıca ön satış sırasında bir temettüden de yararlanacaklar.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.