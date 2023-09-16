Analizleriyle ünlü platform Income Sharks’ın yanı sıra ünlü kripto para trader’ı ve aynı zamanda analisti olan Michael van de Poppe’un açıklamalarına göre şu anda altcoin satın almaya başlamak için harika bir zaman olabilir. Van de Poppe tarafından dün paylaşılan bir X gönderisine göre, altcoinler net kırılımlar gerçekleştiriyor ki bu da boğa piyasasının sanıldığından daha yakın hatta hatta gelmiş olabileceğine işaret ediyor.

Altcoin Tahminleri

Analist bunun yanı sıra neden bazı altcoin’lerin şu anda fiyat dalgalanmaları yaşıyor olabileceğini de dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. Van de Poppe, en belirgin yöntemin, risk sermayedarlarının piyasa koşullarındaki herhangi bir yenilik olmaksızın, yatırım sağlanması adına onları aktif olarak teşvik etmek olacağına inanıyor.

Bunun yanı sıra, önde gelen kripto para birimleri ivme sergilemeye başladığında, piyasanın belirgin noktalarında somut bir değişim olduğunu gösterebilir. Buna ek olarak, önümüzdeki 6 ila 10 ay içinde gerçekleşmesi beklenen Bitcoin (BTC) halving’i, van de Poppe’un altcoin’leri şimdi biriktirme önerisi için ek bir gerekçe olarak gösterilebilir.

Bununla yanı sıra, insanların piyasalara olan inançlarının azalması ve piyasaların yatırım getirisi açısından son derece kötü bir tablo çizmesi nedeniyle mevcut dönemin genellikle döngünün en kötü dönemine işaret ettiğini düşünmek pek de yanlış olmaz. Van de Poppe’a göre insanlar yıllardır pozisyonlarını koruyor ve büyük rallilere hazırlık yapıyor.

Chainlink Düşer Mi?

Analist buna iyi bir örnek olarak önde gelen kripto paralardan birisi olan Chainlink‘i (LINK) gösterdi. Altcoin‘in fiyat grafiğinde, çok fazla hareketin gerçekleşmediği büyük bir konsolidasyon dönemi hissi bulunuyor. Yatırımcılar, fiyat direnç seviyelerine yaklaştığında bir kırılma bekleyebilir ve tersine, alt aralığa yaklaştığında ise düşüş beklentisi içerisine giriyor olabilirler.

Aslında ortaya çıkan durum, önceki düşük fiyatların altında kayda değer bir sapma yaşanması, bunun arkasından ise yukarı doğru bir kırılma ve mevcut yeniden direnç testinin gerçekleşmesi ardından ise bir destek seviyesi olarak tutulması olabilir. Van de Poppe, bunun potansiyel yükseliş yönlü hareket için olumlu bir belirteç olduğunu ve böyle bir yükseliş eğiliminin devam etme olasılığının güçlü olduğunu da yatırımcılarla paylaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.