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Coin-turk’e özel konuşan Bzetmex CEO’su Erdoğan Turan, Bzetmex’in yol haritası, hedefleri ve uzun süredir ayı piyasasında seyreden kripto paralara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

2023 yılı için Bzetmex.com’un yol haritasında neler var, hedef ve planlarınız nelerdir?

Bzetmex 2022 yılının son çeyreğinde hayata geçirdiğimiz bir teknoloji şirketi. Biz Bzetmex’i bir borsa olarak değil bir teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz çünkü, yola çıkarken yatırımcıların kripto varlık alım satımına aracılık etmekten çok daha fazlasını yapmayı hayal ettik ve planladık. Bzetmex, bir kripto para borsası olmanın yanı sıra, teknoloji start-up’larına yatırım yaparak, gelecek vaadeden, gerçekten çözüm sunan şirketlere erken aşama finansman desteği sunacak ve bu sayede sektörün gelişmesine katkı sağlayacak.

Borsa tarafında ise, öncelikle şuna dikkat çekmem gerekir ki, Türkiye’nin yatırımcı sayısı açısından önemi tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçek. Ve gerek piyasa için gerekse ülkemizdeki kripto para sektörünün gelişimi için, aslında gidecek daha çok yolumuz var. Biz istedik ki, kripto para yatırımcıları, alım satım yaparken, kusursuz bir hizmet alsın. Saniyeler içerisinde işlemlerini gerçekleştirsin, aracı kuruma ulaşmak istediğinde onu gerçekten anlayan, gerçekten çözüm sunan bir muhatap bulabilsin. Tüm bunları yaparken de, yatırımlarının güvende olduğundan emin olsun. Yatırımcılarımız bu hizmeti hak ediyor.

“Bzetmex kastettiğiniz bu hizmeti sunmak için neler yapıyor?” dersen, daha hızlı ve konforlu yatırım için mobil uygulamamız ve web sitemizi sürekli geliştiriyoruz. Yakın zamanda, daha kolay ve kullanışlı bir ara yüze sahip mobil uygulamamız da marketlerde yer alacak.

Bununla birlikte, yatırımcılarımıza standart bir borsa gibi, markette alım satım yapmak ya da hodl etmek dışında kazanç sağlayabilecekleri alanlar da açmak istiyoruz. Bu anlamda portföy yarışmaları, hacim yarışmaları ile kendilerini deneme şansı ve çeşitli sadakat programları ile, önemli markalardan özel ayrıcalıklar elde etmeleri noktasında çalışmalarımıza başladık.

Bzetmex’in bir teknoloji şirketi olduğundan bahsetmiştim, kripto paraları ödemelerinde, para transferlerinde ve ticari ilişkilerinde değerlendirmek isteyen partnerlerimiz var. Bzetmex’i bir ödeme altyapısı olarak da konumlandıracağız. Bu çalışma, Bzetmex Global ile belli başlı pilot ülkelerde kısa süre içerisinde başlayacak. Bzetmex Global’i Eylül ayında hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Piyasa hakkında hızlı ve doğru bilgiyi yatırımcıya aktarmak yine öncelikli hedeflerimizden biri. Bu konuda yine günlük analizlerimizi yatırımcılarımızla paylaşarak sektörel gelişmelerden haberdar olmalarını sağlıyoruz. Yine önümüzdeki günlerde bizim yatırımcımız olmasa da kripto paralarla ilgilenen herkese bilgiye analize-değerlendirmeye hızlıca ulaşabileceği bir platform sunacağız.

Bzetmex’in BZET Coin adlı bir kripto parası mevcut. BZET Coin ile ilgili bizimle neler paylaşabilirsiniz?

BZET Coin Bzetmex’in projelerinde kullanmak için konumlandırdığımız bir kripto para. Arzı kısıtlı olarak dolaşıma sunduğumuz Bzetcoin’i yerel sınırların dışında, tüm dünyada kullanılabilecek yapıda, soğuk cüzdan uygulamasını hizmete sunduk. Bzetmex’in bugün var olan gelecekte yapacağı birçok anlaşma ve partnerlik BZET Coin altyapısıyla gerçekleşecek. Para transferleri dahil. BZET Coin’i alım satım yapan yatırımcıların yanı sıra, hodl edenlerin de mutlu olduğu bir kripto para olarak konumlandırdık. Bu anlamda staking sistemimizi de Ağustos ayı itibariyle başlatmış olacağız.

Elbette BZET Coin sadece Bzetmex’te ticareti yapılan bir kripto para olarak kalmayacak. Yılın son çeyreğinde global listelemelerimize en az bir borsa ile başlamayı hedefliyoruz.

2022 yıl sonu kripto paralar için skandallarla dolu oldu, piyasa içinde bulunduğumuz 2023 yılı içerisinde yaralarını sarmaya çalışıyor. Yılın geri kalanın nasıl devam etmesini bekliyorsunuz?

Regülasyonun, denetimin olmadığı yerde ne yazık ki yatırımcıları ve sektörü yaralayan olaylar yaşanabiliyor, o yüzden kanuni tanımlama ve düzenleme şart diyoruz. Piyasa için yılın geri kalan kısmında “en azından daha kötü olmayacak” düşüncesi var. Makul bir düşünce. Eğer küresel ölçekte faiz artırımlarının sonuna geliniyorsa bunu karşılığı kripto paralar için pozitiftir, en azından paranın maliyeti daha çok artmayacak diyebiliriz. Ama paranın miktarına da bakmak gerek. Büyük merkez bankaları bilançolarını küçültmeye devam edecekler, yani paranın miktarı artmayacak. Bu durumda evet piyasalar için en kötüsü geride kalmış olabilir. Asıl kalıcı yükseliş için sebebi ne olursa olsun kripto para piyasasına para girişi olduğunu görmek gerekli.

Bu yaşanan olumsuzluklara rağmen, 2022 yılında yeni yatırımcı sayısı %39 artış göstererek, 306 milyondan 425 milyona ulaştı.Çok uzun yıllardır finansal piyasaların hem trading hem akademik alanında yer alıyorsunuz. Bu artışı neye bağlıyorsunuz? Geleneksel piyasalardaki deneyimlerinizi de göz önünde bulundurarak, kripto para yatırımcı profilinde bir bilinçlenmenin söz konusu olduğunu düşünüyor musunuz?

Herşeye rağmen yatırımcıların büyük çoğunluğu piyasaya küsmedi, umutlar korundu. Beklentilerin korunmasının mantıklı sebepleri de var elbette. İlk coşku döneminden sonra yaşanan düşüşle yatırımcılar sebep-sonuç ilişkisine daha çok bakar oldular. Ezberle gidilmeyeceği, klasik finansı anlamadan kripto dünyasını anlamanın zor olduğu görüldü. Yatırımcılar şu an daha bilinçliler, daha sorgulayıcılar. Bu da bana göre önemli bir kazanım.

Regülasyonlarla ilgili kısa bir yorumunuzu alırsak?

Regüle edilmemiş, bir piyasada var olmak herkes için uzun vadede risk oluşturuyor, örneklerini geçen yaz boyunca gördük. Kripto paraları, merkezi olmayan bir sistem olarak görüp bu sektörü denetim dışında tutmak elde bomba ile yaşamaya benziyor. Bu riski daha fazla taşımaya gerek olmadığ görüşündeyim.

Aslında kabaca nasıl bir düzenleme olması gerektiği de belli. Avrupa Birliği’nin çalışması ortada, Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (IOSCO) taslağı üyelere sundu. En kritik konular belli, yatırımcının hakları korunmalı, kripto paraların saklaması Takasbank benzeri bir yapıda olmalı, aracı kurumların personel/alt yapı ve sistemleri için standartlar belirlenmeli.

En mükemmel regülasyonu sunmak diye bir şey beklemiyoruz, şimdi emniyetle hareket edebileceğimiz çerçeve oluşsa da yeterli.. Hani denir ya “ önce emniyet, sonra hareket” diye, gerektiği yerde bu güvenin üzerine yeni ihtiyaçlara göre düzenlemeler de yapılır.

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