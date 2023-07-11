Tümünü Gör!
  Tümünü
      Gör!
  • CoinTürk
  •   6 Ayda Yüzde 180 Yükseldi! Berenberg’e Göre Bitcoin’in Halving Boğası En Çok Ona Yarayacak!

6 Ayda Yüzde 180 Yükseldi! Berenberg’e Göre Bitcoin’in Halving Boğası En Çok Ona Yarayacak!

Özet

  • Berenberg, Bitcoin'in 4'ncü blok ödülü yarılanmasının MicroStrategy'nin hisselerine etkisinin büyük olmasını bekliyor.
  • Şirket, blok ödülü yarılanmasının ardından başlayacak rallinin MicroStrategy'nin hisselerini de yükseltmesini öngörüyor.
  • Berenberg, Bitcoin için halving rallisinin 4 ay sonra başlamasını ve 2025'in Ekim ayına kadar devam etmesini bekliyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
09:32
11 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Berenberg Capital Markets, Bitcoin’in 2024’ün ilk yarısında gerçekleşecek blok ödülü yarılanmasının yaklaşık üç yıldır düzenli bir şekilde BTC alımı yapan ABD merkezli yazılım şirketi MicroStrategy‘nin (MSTR) hisselerinin üzerinde büyük bir etkisi olmasını bekliyor.

Bitcoin’in Blok Ödülü Yarılanması MicroStrategy Hisselerini Uçurabilir

Berenberg Capital Markets‘in Michael Saylor’un Microstrategy’sine dönük büyük yükseliş beklentisinde temel olarak yaklaşan Bitcoin blok ödülü yarılanması gösteriliyor.

Şirket, Virginia merkezli MicroStrategy için ortaya koyduğu yükseliş hedefi 430 dolar olan Berenberg Capital Markets, paylaştığı araştırma notunda şirketin piyasa değerinin çoğunu bilançosunda tuttuğu 150 binden fazla BTC’den aldığını ve blok ödülü yarılanması sonrası başlaması beklenen büyük Bitcoin rallisinin şirketin hisseleri üzerinde ciddi bir etkisi olmasını bekliyor.

Bilindiği gibi blok ödülü yarılanması (halving), madencilere çıkardıkları blok başına verilen ödül miktarının (coin/token miktarının) yüzde 50 oranında düşmesi, yeni coin/token piyasaya giriş hızının etkili bir şekilde yavaşlaması anlamına geliyor. Bitcoin’in dördüncü blok ödülü yarılanasının 26 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bitcoin’de Blok Ödülü Yarılanması Rallisi 4 Ay Sonra Başlayabilir

Berenberg Capital Markets, “İlk üç Bitcoin blok ödülü yarılanmasının oluşturduğu tarihsel modelin dördüncü blok ödülü yarılanması ile devam etmesi, blok ödülü yarılanması öncesi rallinin bundan yaklaşık dört ay sonra başlayacağı anlamına geliyor. Dördüncü blok ödülü yarılanmasından sonra bir ralli olur ve bu ralli son birkaç blok ödülü yarılanmasından sonra gerçekleşen ralliler kadar uzun sürecek olursa 2025’in Ekim ayı civarına kadar devam edecektir.” notunu düştü.

Şirket, “Eğer dördüncü Bitcoin blok ödülü yarılanması, Bitcoin fiyatında ilk üç yarılanmadan önce ve sonrasında görülen türden güçlü bir ralli yaptıracak olursa MSTR’nin hisselerinin de bununla birlikte yükselmesinin muhtemel olduğuna inanıyoruz. Çünkü şirketin hisse fiyatı ile Bitcoin fiyatı arasındaki korelasyon yaklaşık pozitif 0,90’da.” eklemesini yaptı.

Fiyat verilerine göre Microstrategy hisseleri yılın başından bu yana yüzde 181’in üzerinde yükseldi.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Amerikalı Yıldız İsim Kripto Paralara Müjdeyi Verdi: “Eski Dönem Bitiyor!”
Amerikalı Yıldız İsim Kripto Paralara Müjdeyi Verdi: “Eski Dönem Bitiyor!”
İngiltere’den Kripto Para Hazırlığı! Bitcoin ve Ethereum’u Kapsayabilir!
İngiltere’den Kripto Para Hazırlığı! Bitcoin ve Ethereum’u Kapsayabilir!
Uzman İsim Cevaplandırdı! SEC, Singapur, Hong Kong ve Kripto Paralar!
Uzman İsim Cevaplandırdı! SEC, Singapur, Hong Kong ve Kripto Paralar!
Sıcak Gelişme! Spot Bitcoin ETF İçin Yeni Adım! Etkileyici Yükseliş Başladı!
Sıcak Gelişme! Spot Bitcoin ETF İçin Yeni Adım! Etkileyici Yükseliş Başladı!
Yüzde 200! Bu Kripto Parada 2 Hedefte Gerçekleşti! Sırada Bu Var!
Yüzde 200! Bu Kripto Parada 2 Hedefte Gerçekleşti! Sırada Bu Var!
Milyarder Chamath: Ocak 2024’ü Bekleyin! Kripto Paralarda Neler Olacak?
Milyarder Chamath: Ocak 2024’ü Bekleyin! Kripto Paralarda Neler Olacak?
Aykırı Bitcoin Yorumu! Herkes 2024 Derken Dünyaca Ünlü Analist Bu Yıl Dedi, Rakam da Verdi!
Aykırı Bitcoin Yorumu! Herkes 2024 Derken Dünyaca Ünlü Analist Bu Yıl Dedi, Rakam da Verdi!
Kripto İçin Kıyamet Vakti Yaklaşıyor! Tarih ve Beklenen Olayın Detayları!
Kripto İçin Kıyamet Vakti Yaklaşıyor! Tarih ve Beklenen Olayın Detayları!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023