Okuma Süresi: 2 Dakika

Berenberg Capital Markets, Bitcoin’in 2024’ün ilk yarısında gerçekleşecek blok ödülü yarılanmasının yaklaşık üç yıldır düzenli bir şekilde BTC alımı yapan ABD merkezli yazılım şirketi MicroStrategy‘nin (MSTR) hisselerinin üzerinde büyük bir etkisi olmasını bekliyor.

Bitcoin’in Blok Ödülü Yarılanması MicroStrategy Hisselerini Uçurabilir

Berenberg Capital Markets‘in Michael Saylor’un Microstrategy’sine dönük büyük yükseliş beklentisinde temel olarak yaklaşan Bitcoin blok ödülü yarılanması gösteriliyor.

Şirket, Virginia merkezli MicroStrategy için ortaya koyduğu yükseliş hedefi 430 dolar olan Berenberg Capital Markets, paylaştığı araştırma notunda şirketin piyasa değerinin çoğunu bilançosunda tuttuğu 150 binden fazla BTC’den aldığını ve blok ödülü yarılanması sonrası başlaması beklenen büyük Bitcoin rallisinin şirketin hisseleri üzerinde ciddi bir etkisi olmasını bekliyor.

Bilindiği gibi blok ödülü yarılanması (halving), madencilere çıkardıkları blok başına verilen ödül miktarının (coin/token miktarının) yüzde 50 oranında düşmesi, yeni coin/token piyasaya giriş hızının etkili bir şekilde yavaşlaması anlamına geliyor. Bitcoin’in dördüncü blok ödülü yarılanasının 26 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bitcoin’de Blok Ödülü Yarılanması Rallisi 4 Ay Sonra Başlayabilir

Berenberg Capital Markets, “İlk üç Bitcoin blok ödülü yarılanmasının oluşturduğu tarihsel modelin dördüncü blok ödülü yarılanması ile devam etmesi, blok ödülü yarılanması öncesi rallinin bundan yaklaşık dört ay sonra başlayacağı anlamına geliyor. Dördüncü blok ödülü yarılanmasından sonra bir ralli olur ve bu ralli son birkaç blok ödülü yarılanmasından sonra gerçekleşen ralliler kadar uzun sürecek olursa 2025’in Ekim ayı civarına kadar devam edecektir.” notunu düştü.

Şirket, “Eğer dördüncü Bitcoin blok ödülü yarılanması, Bitcoin fiyatında ilk üç yarılanmadan önce ve sonrasında görülen türden güçlü bir ralli yaptıracak olursa MSTR’nin hisselerinin de bununla birlikte yükselmesinin muhtemel olduğuna inanıyoruz. Çünkü şirketin hisse fiyatı ile Bitcoin fiyatı arasındaki korelasyon yaklaşık pozitif 0,90’da.” eklemesini yaptı.

Fiyat verilerine göre Microstrategy hisseleri yılın başından bu yana yüzde 181’in üzerinde yükseldi.