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Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında önemli adımlar atarken, güncel veriler altcoin’in geleceğine dair kritik ipucu veriyor.

24 Saatte 40 Milyon LUNC Yakıldı!

Güncel verilere göre, Terra Classic‘te yakımlar umut verici bir düzeyde devam ediyor. Son 24 saatte 14 işlemde 40.440.467 LUNC yakıldı. Üstelik tek bir cüzdan, tek bir yakma işleminde 25.827.385 token yaktı. 14 işlemin tümü yakın zamanda Happy Catty Crypto tarafından geliştirilen ve resmi olmayan Terra odaklı bir veri izleme sistemi olan LUNC Pengiuns tarafından paylaşıldı. 40.4 milyon LUNC yakım işlemlerin tümü, Pazartesi günü gerçekleştirildi. Bu süreçte 3 büyük işlem, ön plana çıktı. Önemli yakım işlemlerinden birinde 25,8 milyon LUNC yakıldı. Bu işlem, bağımsız Terra doğrulayıcı Allnodes tarafından gerçekleştirildi.

Allnodes, yakım işlemi meydana geldikten bir dakika sonra Twitter hesabındaki bilgileri de resmi olarak açıkladı. Allnodes, geçen ay bildirildiği üzere topluluğa yeniden diriliş süreci konusunda yardımcı olmak için haftalık yakım kampanyasına katılma sözü vermişti. Bununla birlikte, doğrulayıcı, haftalık yakım işlemlerinin yıl sonuna kadar duracağını belirtti. İkinci dikkate değer yakım işlemi ise LUNC DAO tarafından gerçekleştirildi. Bu işlemde 4,9 milyon LUNC yakıldı. Bağımsız Terra doğrulayıcısı olan LUNC DAO işlemin platform tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu platformun 37. yakım işlemi oldu.

Binance: Gözler 2 Aralık’ta!

8.9M LUNC’un yakıldığı üçüncü önemli işlem de büyük yankı uyandırdı. Yakım işlemi, yakın zamanda piyasaya sürülen Terra Casino tarafından yapıldı. Daha önce bildirildiği gibi, tartışmalı lansmanının ardından Casino geçen Cumartesi ilk olarak 1 milyon LUNC yakmayı başardı. Bağımsız LUNC geliştirme grubu TerraCVita daha önce platformun 6 ayda 24 milyar LUNC yakabileceğini iddia etmişti. Şimdiye kadar Terra Casino,10.8 milyon token yaktı.

Dün 40 milyondan fazla LUNC yakılmasının ardından, toplam yakılan token sayısı 28,7 milyara ulaştı. Binance, 13.7 milyar LUNC yakarak, en fazla yakma işlemine sahip kuruluşlar listesinin başında yer alıyor. Geçen ay, Binance yakım zaman çizelgesini haftalıktan aylık olarak değiştirdi. Sonuç olarak topluluk, 2 Aralık’ta resmi güncellemelerle gelecek olan bir sonraki yakma işlemini 1 Aralık’ta bekliyor. Uzmanlar LUNC fiyatının artması için yakım işlemlerinin artması gerektiğinin altını çiziyor.