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Kripto para piyasasının genelindeki yukarı yöndeki hareketliliğe rağmen Shiba Inu fiyatı durağan kaldı. Uzun fitilli çok sayıda kısa gövdeli mum, popüler memecoin’de şimdiye kadar sürekli bir ralliye öncülük edecek net bir baskın güç olmadığını gösterdi. Geçtiğimiz üç hafta boyunca fiyat sürekli olarak 0,00000912 dolar ve 0,00000828 dolar seviyeleri arasında hareket ederek dar bir aralık oluşumuna işaret etmiş durumda. SHIB’in mevcut akümülasyon aşamasından çıkması için artık yönlü bir kırılma olması gerekiyor.

Shiba Inu Fiyat Analizi

Shiba Inu, yazım sırasında 0,00000863 dolardan işlem görüyor ve dar bir aralıkta son derece düşük volatilite gösteriyor. Olumlu piyasa koşullarına rağmen SHIB fiyatı durağan bir seyirde ve hem alıcıların hem satıcıların trend kontrolünü ele geçirme konusunda hareket geçmekten kaçındıkları görülüyor. Ancak, bu akümülasyon uzun süredir varlığını koruyan destek trend çizgisinin üzerinde oluyor ve bu da altcoin‘deki alıcıları birikim yapmaya itiyor.

Yükseliş ivmesinin artarak fiyatın 0,00000912 dolar seviyesindeki direncinin üzerindeki hareketi toparlanmanın teyidi olacak. Bu kırılma sonrası başlayacak ralli ile SHIB fiyatının 0,00000912 dolar, ardından 0,00000947 dolar ve 0,00001076 dolardaki potansiyel hedeflere ulaşması beklenebilir.

Olumsuz senaryo ise Shiba Inu fiyatının yükselen trend çizgisinin altında kırılması yaparak aşağı yönde hareket etmesi olacak.

SHIB Fiyatı 0,00008 Dolardaki Desteğini Kaybedebilir mi?

Yükselen destek trend çizgisi, son 11 ay boyunca alıcılar için önemli bir birikim bölgesi olarak hareket etti. 2022’nin Haziran ayında bu destek seviyesi yüzde 150’lik yükselişi tetiklerken, bu yıl 1 Ocak’ta yaşanan toparlanmada yüzde 101’lik bir ralli olmuştu. Bu nedenle SHIB yatırımcıları destek trend çizgisi aşağı yönde kırılmadığı müddetçe yükseliş bekleyerek pozisyon alabilirler.