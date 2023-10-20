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Bunlar Kriptolar Alınır Mı? 3 Altcoin Bu Hafta Roketleri Ateşledi

Özet

  • BSV Coin fiyatı 56 dolar üstü kapanışlarda 66 ve 80 doları hedefleyebilir.
  • STX Coin yüzde 35 artışla 0,88 doları hedefliyor.
  • MX Token elliot dalga sayımına göre 4,4 zirvesini radarına aldı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
17:00
20 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatındaki dalgalanma altcoinlerin tamamında devasa bir artışı tetiklemedi. Ancak buna zemin hazırlıyor. BTC eğer daha yüksek seviyeleri destek olarak sağlamlaştırabilirse önümüzdeki günlerde altcoinlerde de etkileyici fiyat artışları görebiliriz. Diğer taraftan haftalık bazda pozitif ayrışan az sayıda kripto parayı da unutmamalıyız. Peki güncel veriler neye işaret ediyor?

BSV Coin Alınır Mı?

Unutulmuş BTC forklarından BSV Coin son zamanlarda adından fazlasıyla söz ettiriyor. Belki de ETF onaylarıyla BTC’ye ilgi artarken rakiplerinin de ilgi göreceğine dair bir beklenti oluşuyordur? Bunu zaman gösterecek ve yükselişin sebebi ne olursa olsun fiyat yeni zirvelere koşuyor.

Haziran ayından beri yükselen trend çizgisinin üzerinde artan fiyat 56 dolarlık direnç alanına kadar devam etti. Uzun vadede düşüş trendinin bitmesi için 56 dolar üstü kapanışların öneminden ve bu bölgenin test edilebileceğinden günler önce bahsetmiştik.

Eğer fiyat 56 doları aşar ve üzerinde kapanışlar görürse 66 ve 80 dolar seviyelerine doğru ralli uzayabilir. Ancak buradan gelecek retle birlikte fiyatın %26 düşüşle 40 dolarlık yatay destek alanına indiğini görebiliriz.

STX Fiyatı Yorum

STX fiyatı Eylül sonunda alçalan bir direnç trend çizgisinden ve yükselen paralel kanalın içinde artış sürdü. STX 20 Ekim’de kanaldan çıkarak büyük bir boğa mum çubuğu oluşturdu. Eğer ralli uzarsa fiyat %35 daha artabilir ve 0,88 dolarlık yatay direnç alanı hedeflenir. Ancak tersi senaryoda %28 kayıpla 0,5 dolarlık desteğe iniş görebiliriz.

MX Token Yorumları

Haftanın en fazla artış yaşayan kripto paraları arasında ilk 3’te o var. Elliot grafiği fiyatın yörüngesi hakkında yatırımcılara fikir verebilir. ABC düzeltici yapısını tamamlayan token yeni bir yukarı yönlü hareket başlatmış gibi görünüyor. Elliot dalga sayımı doğruysa fiyatın yüzde 56 artışla 4,4 dolara tırmanması muhtemel görünüyor.

Fakat iyimser beklentiye rağmen 2,9 dolarlık direnç alanından gelecek ret muhtemelen 2,1 dolarlık desteğe düşüşü beraberinde getirecektir. Elbette bu süreçte BTC fiyat performansı son derece belirleyici olacak. Kral kripto para biriminin 28.800 dolar desteğini koruyup 30.650 dolar bölgesini hedeflemesi önemli olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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