Can sıkan detaylar Shiba Coin yatırımcıları için önümüzdeki günlerin daha da acı dolu olabileceğini söylüyor.

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En büyük ikinci meme token bugünlerde kendisinden beklenen performansı gösteremiyor. Peki bugünden sonra? Yatırımcılar heyecanla Shibarium ve Shiba Metaverse adımlarını bekledi. Ancak fiyat bu gelişmelerin lansman tarihleri yaklaştıkça hızla değer kaybetti. Peki güncel durum ne? Daha fazla düşüş gelir mi?

Shiba Coin Yorum

Shiba Inu fiyatı günlük grafikte çelişkili okumalar sunuyor. Yükseliş tarafında, fiyat Şubat ayının başından bu yana yerinde olan azalan bir direnç çizgisinden çıktı. Dahası, fiyat bu direnç çizgisinin altındayken bir A-B-C düzeltmesini tamamladı. Düzeltme 0,786 Fib geri çekilme destek seviyesinde sona erdi. Son olarak, günlük RSI 1 Nisan’da 50’nin üzerine çıktı.

Tüm bu yükseliş işaretlerine rağmen, SHIB fiyatı kırılmadan sonra yukarı yönlü hareketini sürdüremedi ve 0,0000123 dolarlık dirence yaklaşamadı. Şu anda kırılma öncesi seviyelerine çok yakın işlem görüyor. Yukarı yönlü bir hareketin başlatılamaması bu durumda zayıflık işareti olarak görülmelidir. Son Shibarium iddialarının ardından kan kaybeden altcoin BTC fiyatındaki yükselişle de destek bulamadı. Yatırımcıların risk iştahının zayıflamış olması da iyimserliğe darbe vuruyor.

Shiba Coin Fiyat Tahmin

Peki olumsuz senaryoda SHIB yatırımcılarını neler bekliyor? SHIB fiyatı 0,786 Fib seviyesinin altına düşerse 0,00000770 dolarlık destek seviyesine kadar sarktığını görebiliriz. İki saatlik kısa vadeli grafikten elde edilen teknik analiz, günlük olana çok benzer bir görünüm sergiliyor. Fiyat alçalan bir direnç çizgisinden çıktı ancak yukarı yönlü hareketini sürdüremedi ve 3 Nisan’da tekrar çizgiye geri döndü.

Kırılmadan önceki hareket tamamlanmış bir A-B-C düzeltme yapısına benziyor. Düzeltme yukarı yönlü olduğundan, muhtemelen trendin yönü aşağı doğrudur. Bu durumda, Shiba Inu coin fiyatının 0,0000101 dolarlık A dalgasının altına düşmesi beklenebilir. Bu, önümüzdeki 24 saat içinde gerçekleşebilir. Öte yandan 0,786 Fib geri çekilme destek seviyesine çok yakın bu bölge gelecekteki eğilimi de belirleyecek. Destek seviyenin biraz altına stop koyan yatırımcılar yukarı sıçrama ihtimalini satın alabilir veya tam tersi açığa satış yapacak olanlar ivme artışından faydalanabilir. Ve elbette kripto paralar yüksek riskli varlıklardır, öngörülmeleri güçtür, üçüncü bir seçenekte fiyat uzun süre yatay da seyredebilir.