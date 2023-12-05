Bu Hafta Kaç Dolar Olurlar? ETH, XRP ve SOL Coin Yorum

Bitcoin fiyatındaki yaşanan yükselişin ardından altcoinlerin çoğu beklenen ölçüde kalıcı kazanımlar elde edemedi. Bu alışıldık bir durum çünkü BTC konsolidasyon aşamasına geçmeden altcoinlerin genelinde ikna edici yükselişler görülmüyor. Kral kripto para birimi henüz zirveyi belirlemeye çabalıyor. Peki olası yükseliş senaryosunda 3 popüler kripto para kaç dolara ulaşabilir?

Ethereum (ETH) Yorum

Piyasa değerine göre en büyük altcoin olan Ethereum henüz ETF heyecanından uzak ve BTC rallisi desteğiyle 2.200 doları aştı. Bu olumlu çünkü uzun süredir kritik eşik bir türlü geçilemiyordu ve grafikten bağımsız olarak bu tarz gecikmiş kazanımlar ciddi artışları tetikleyebiliyor.

Fiyat grafiğine dönecek olursak yükselen 20 günlük EMA (2.063 dolar) ve RSI ralli beklentisinde olanları destekliyor. Grafikte oluşan üçgenden yukarı kırılmayla birlikte daha önce ifade edilen 3.400 dolarlık hedefe odaklanılabilir.

Ancak ayılar 2.500 ve 3.000 dolar arasında yeni bir satış duvarı için çabalayabilir. Eğer Ether fiyatı 2.200 dolar altında kapanışlar görürse bu ilk zayıflık işaretiyle ralli beklentisi suya düşebilir. Bundan dolayı birkaç saat sonra gerçekleşecek günlük kapanış önemli olacak.

Ripple (XRP) Coin Yorumları

XRP 2 Aralık’ta 20 günlük EMA’nın (0,62 dolar) üzerine çıksa da BTC fiyatındaki dalgalanma hızlı kar satışlarını beraberinde getirdi. BTC’nin RSI göstergesinin aşırı alım bölgesinde oyalanması nedeniyle altcoin yatırımcıları ara düzeltme beklentisine girdi bu yüzden de fazlasıyla ürkekler. Eğer BTC 42.000 dolar üzeri kapanışlar yapabilirse 0,67 dolarlık engel aşılabilir.

XRP Coin için 0,67 dolar üzeri kapanışlar 0,74 ile 0,93 dolar arasında yeni hareketler doğurabilir. Tersi senaryoda 0,6 dolar altı kapanışlar birçok kez ifade ettiğimiz üzere 0,56 ve 0,46 dolara düşüş getirebilir.

Solana (SOL) Yorum

SOL Coin için beklenen ikinci büyük ralli 68,2 dolarlık direnç üstü kapanışlarla başlayabilir. Düşüş formasyonunu geçersiz kılmak için mücadele eden boğalar 68,2 dolar üzeri kapanışlarda 85 dolara tırmanabilir. Öte yandan yatırımcıların olası BTC düşüşünde SOL Coin için 57 dolar altı kapanışlarda temkinli olması gerek. Teknik okumalara göre bu bölgenin altındaki kapanışlarda hedef 51 dolar testi olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.