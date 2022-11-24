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Bu Bitcoin’ler Artık Yüzde 5.500 Daha Değerli! Peki Onlara Ne Olacak?

FTX çöküşü sonrasında büyük sarsıntı yaşanan Bitcoin dünyasında yaşanan son gelişmeler piyasada büyük spekülasyonlara sebep oluyor.
10:30
24 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yedi yıllık Bitcoin, kötü şöhretli Mt. Gox hack’iyle bağlantılı bir kripto cüzdanının para taşımaya başlamasıyla yeniden uyandı. BTC-e borsasına atfedilen bir Bitcoin cüzdanı 23 Kasım’da tekrar aktif oldu. Mt. Gox’un 2014’te hacklenmesiyle bağlantılı olan cüzdan, Ağustos 2017’den bu yana en büyük işlemini gerçekleştirdi.

Tahmini 167 milyon dolar değerindeki yaklaşık 10.000 BTC, kimliği belirsiz iki alıcıya taşındı. İşlemler bölündü ve 3.500 BTC birkaç cüzdana taşındı. Kalan 6.500 BTC ise tek bir adrese taşındı.

Eski Bitcoin Hareketi

CryptoQuant kurucusu Ki Young Ju ise Bitcoin transferlerini gözlemledi. Birkaç saat önce HitBTC’ye 65 BTC gönderildiğini, dolayısıyla bunun bir hükümet açık artırması ya da benzeri bir şey olmadığını da sözlerine ekledi. Bunu takiben, borsanın şüpheli faaliyet nedeniyle hesabı askıya almasını tavsiye etti.

Ki Young Ju, eski Bitcoin’in kanunsuz bir dönemde yaratıldığı için düşüş eğiliminde olduğunu belirtti. Suçluların Bitcoin fiyatları daha yüksekken neden nakde çevirmedikleri sorulduğunda şunları söyledi:

Bu Bitcoinleri Ocak 2015’te fiyat 297 dolar iken aldılar ve BTC fiyatı şu anda 16,617 dolar, yani yaklaşık PnL %5,594 büyüklüğünde.

Mt. Gox 2011 yılında piyasaya sürülen ilk Bitcoin borsasıydı. Şubat 2014’te 740.000’den fazla BTC büyüklüğüne sahip bir hack olayı yaşandı ve ardından çöktü. Crystal Blockchain BTC-e cüzdanını tespit etti ve Rus kripto girişimcisi Sergey Mendeleev transferi fark etti.

Son zamanlarda eski Bitcoin’lerin ve hatta Nakamoto’nun cüzdanının piyasalara satıldığına dair pek çok söylenti çıktı. Ancak bu hikayeler her ayı piyasasının derinliklerinde ortaya çıkar.

Mt. Gox ile FTX’in karşılaştırılması

24 Kasım’da Chainalysis iki başarısız borsa arasında bir karşılaştırma yaptı. Mt. Gox’un pazar payının FTX’inkinden çok daha büyük olduğunu söyledi. Bu nedenle, çöküşün etkisi o zamanlar çok daha büyüktü. Şimdi aradaki fark, FTX’in çöküşünün güveni sarsmış olması, ancak nihayetinde kriptonun hayatta kalacağı.

Analitik firması, kripto endüstrisi FTX’in düşüşünden daha kötü bir şekilde hayatta kaldığı için bundan her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri dönmemesi için hiçbir neden olmadığını söyledi. Kripto piyasaları bu hafta başındaki ayı döngüsü dibinden bu yana %6,3 değer kazandı, ancak henüz çöküş tam anlamıyla bitmemiş olabilir.

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