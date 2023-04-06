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Kripto para piyasaları bugün Bitcoin’in 28.000 doları tekrar kaybetmesiyle yönünü aşağı çevirdi. Arkası kesilmeyen kötü haberlere Bitcoin şimdiye kadar iyi bile dayandı. Her geçen gün savaş, enflasyon, kripto şirketlerine baskı ve daha birçok konuda yeni kötü haberler alıyoruz. Buna rağmen Bitcoin 2022 yılındakinin tersine bir şekilde güçlü duruş sergiliyor.

VeChain (VET)

VeChain (VET) hem haftalık hem de günlük zaman dilimlerinde yükseliş işaretleri gösteriyor ve Nisan ayı için yükseliş VET fiyat tahmini sağlıyor. Yıl başından bu yana artan VET Coin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana uzun vadeli azalan direnç çizgisine ulaşmaya yaklaşmamış olsa da, 0,022 dolarlık destek alanı geri kazanıldı. Bu, önceki kırılmayı bir sapma haline getirdi. Bu sapmalar ve geri kazanımlar genellikle gelecekteki fiyat için iyiye işarettir.

VET, Mart 2023’te uzun bir alt fitil ile karakterize edilen daha yüksek bir tepe oluşturdu. Ayrıca, haftalık RSI yükseliş eğilimleriyle ilişkili bir işaret olan 50 seviyesini aşmak üzere görünüyor. Eğer pozitif seyir VET Coin özelinde devam ederse fiyatın 0,034 dolar direncine kadar yükseldiğini görebiliriz.

VET Coin Yorum

Peki ya yükselmezse? Haftalıkta 0,022 dolar altında kapanışa tüm bu yükseliş senaryosunu geçersiz kılacaktır. Düşüş senaryosunda fiyatın 0,015 dolar seviyelerine kadar inmesi muhtemeldir. Günlük zaman dilimindeki teknik analiz haftalık olanla aynı hizada ve son derece benzer fiyat hareketleri gösteriyor. Bu, aşağıdaki sapmada ve aynı zamanda 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesi olan 0,023 dolar destek alanının geri kazanılmasında görülebilir.

Ayrıca, haftalık zaman diliminden farklı olarak, VET token fiyatı kısa vadeli azalan direnç çizgisinden çoktan çıktı. Günlük grafik ise 0,038 dolara kadar yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini gösteriyor. Günlük kapanışın 0,022 doların altında olması, Nisan ayı için bu yükseliş tahminini boşa çıkaracaktır. Şimdilik en olası senaryo bahsedilen direnç bölgesine doğru yükselişin devam etmesi yönünde. Bitcoin’in yaşayacağı ani düşüşler olumsuz senaryoyu destekleyecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.